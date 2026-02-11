LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: prosegue il percorso di Bagnis e Gaspari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prove dello skeleton singolo maschile. Saranno queste le ultime discese di “allenamento” per trovare il giusto feeling con la pista prima della gara ufficiale che si disputerà fra giovedì 12 e venerdì 13.

Il grandissimo favorito per l’oro è ovviamente Matt Weston, dominatore della Coppa del Mondo con cinque vittoria in sette gare disputate. L’atleta britannico ha fatto registrare il miglior crono in ben 3 delle 4 prova effettuate fin qui. Fra i rivali più insidiosi di Weston c’è il cinese Yin Zheng, secondo in Cdm ma poco performante in queste prime discese sulla Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. Per la lotta al podio attenzione anche alla squadra tedesca; la Germania non ha forse un campionissimo fra le proprie fila, ma può contare su ben 3 atleti che, se in giornata, possono agguantare la medaglia.

Altro pretendente al podio è l’azzurro Amedeo Bagnis. La carta più importante dell’Italia si è piazzata in seconda posizione per 3 volte su 4 nelle manche di prova finora disputate. Contano ben poco questi piazzamenti di prestigio in questo momento, ma il classe ’99 ha dimostrato di trovarsi a suo agio sul budello di Cortina e di poter insidiare perfino il fortissimo britannico Weston. Mattia Gaspari, secondo azzurro in gara, ha molte meno pressioni addosso rispetto al connazionale, per lui sarebbe un grande risultato anche l’ingresso nella top-10.

La quinta batteria delle prove singolo maschile di skeleton inizieranno alle 12.30, con la sesta che vedrà il suo avvio al termine della precedente. Segui con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta Live. Buon divertimento a tutti e forza Italia!