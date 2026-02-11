Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 11 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi mercoledì 11 febbraio va in scena l’ottava giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio otto titoli e l’Italia spera di rimpinguare il proprio bottino dopo un bel martedì che ha portato in dote l’oro della staffetta mista di short track e il bronzo nel torneo di curling doppio misto per mano di Amos Mosaner e Stefania Constantini.

Lo sci alpino offrirà un avvincente superG maschile: chi riuscirà a festeggiare nella velocità sulla pista Stelvio di Bormio? L’Italia si gioca carte importantissime come Giovanni Franzoni, Dominik Paris (rispettivamente argento e bronzo in discesa libera), Mattia Casse e Christof Innerhofer, pronti a fronteggiare a viso aperto gli svizzeri guidati da Franjo Von Allmen e Marco Odermatt.

Il biathlon proporrà l’individuale femminile ad Anterselva: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer cercheranno il risultato ad effetto in una prova che prevede 15 km sugli sci di fondo e quattro passaggi al poligono (ogni errore viene punito con un minuto di penalità), dopo aver già conquistato la medaglia d’argento nella staffetta mista.

Da seguire con grande attenzione i doppi di slittino sul budello di Cortina d’Ampezzo: Andrea Voetter/Marion Oberhofer, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler/Fabian Malleier proveranno a inseguire il podio sulle due manche. In serata Charlene Guignard e Marco Fabbri proveranno a rimontare nella free dance di pattinaggio di figura, cercando di risalire fino alla zona podio.

Attenzione al doppio confronto tra Italia e Svezia tra curling maschile e hockey ghiaccio maschile, i cui tornei iniziano proprio oggi. Completano il quadro l’inseguimento individuale maschile per la combinata nordica, le moguls femminili e i 1000 metri maschili di speed skating.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (mercoledì 11 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI

Mercoledì 11 febbraio

10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino piccolo

10.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 3

10.30 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)

11.00 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, qualificazioni 2

11.27 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)

11.30 SCI ALPINO – SuperG maschile

12.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 3

13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km

14.15 BIATHLON – Individuale femminile

14.15 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, finale 1

14.55 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, finale 2

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Slovacchia-Finlandia

17.00 SLITTINO – Doppio femminile, prima manche

17.48 SLITTINO – Doppio maschile, prima manche

18.30 SPEED SKATING – 1000 metri maschile

18.48 SLITTINO – Doppio femminile, seconda manche

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia, Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina

19.30 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)

19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free dance

19.37 SLITTINO – Doppio maschile, seconda manche

20.27 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 15.25 e dalle ore 19.05 fino al termine delle gare.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Mercoledì 11 febbraio

09.10 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, trial round: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino piccolo: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

10.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 5-6: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

11.00 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, qualificazioni 2: Manuela Passaretta (se recupera dall’infortunio)

11.30 SCI ALPINO – SuperG maschile: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris

12.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 5-6: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

14.15 BIATHLON – Individuale femminile: Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

17.00 SLITTINO – Doppio femminile, prima manche: Andrea Voetter/Marion Oberhofer

17.51 SLITTINO – Doppio maschile, prima manche: Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler/Fabian Malleier

18.30 SPEED SKATING – 1000 metri maschile: Francesco Betti, Daniele Di Stefano

18.53 SLITTINO – Doppio femminile, seconda manche: Andrea Voetter/Marion Oberhofer

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia

19.30 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche): Louis Philip Vito III

19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free dance: Charlene Guignard/Marco Fabbri

19.44 SLITTINO – Doppio maschile, seconda manche: Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler/Fabian Malleier

20.27 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche): Louis Philip Vito III

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia