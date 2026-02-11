LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: Jeanmonnot favorita, Vittozzi e Wierer per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare dedicata al biathlon in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Quest’oggi sarà di scena a partire dalle ore 14:15 la 15 km Individuale femminile e sulle nevi altoatesine ci si aspetta una prova che possa regalare emozioni. Una gara sui quattro poligoni che sarà decisa sui dettagli.

L’Italia punta le proprie fiches su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La sappadina, da questo punto di vista, offre le maggiori garanzie anche per quanto si è visto nella staffetta mista d’argento in questi Giochi. La precisione nelle serie di tiro sembra accompagnare Vittozzi e l’augurio è che questa capacità di centrare tutti e 20 i bersagli possa accompagnarla, avendo però delle buone risposte anche sugli sci stretti.

Per quanto concerne Wierer, il format è stato in passato un’occasione per mettere in mostra il proprio talento. Si pensi alla 15 km di Coppa del Mondo a Oestersund, di questa stagione. Sulle nevi svedesi, l’altoatesina vinse di un soffio, facendo la differenza nella combinazione precisione al poligono e velocità sugli sci. Si spera che certe sensazioni siano replicabili.

Le favoriti per l’oro sono un po’ tutte annidate in casa francese. La leader della Coppa del Mondo, Lou Jeanmonnot, ha mostrato nel corso della prova a squadre una condizione di forma molto buona e potrebbe fare la differenza sugli sci. Lo stesso discorso potrebbe valere per Julia Simon e Justine Braisaz-Bouchet. In sostanza, la compagine transalpina fa davvero paura.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della 15 km individuale femminile di biathlon, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti per non perdersi proprio nulla della gara sulle nevi altoatesine. Il via della prova è previsto dalle 14:15. Buon divertimento!