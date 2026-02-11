LIVE Italia-Svezia 1-2, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si va al primo intervallo con gli scandinavi in vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

A più tardi per il racconto del secondo segmento di gioco. Ci ritroveremo fra poco meno di 15 minuti.

SI CHIUDE QUI IL PRIMO PERIODO! Italia-Svezia 1-2. Pressione costante degli scandinavi che però dopo pochi minuti sull’errore di Gustavsson erano stati costretti a incassare il gol di Frigo, per il clamoroso vantaggio azzurro. Successivamente il pareggio di Landeskog e la staffilata di Forsling per il ribaltamento delle cose da parte della Svezia.

01:00 Sessanta secondi alla fine, si è spostata la porta di Clara in un body-check con un attaccante svedese. Ora è tutto sistemato, si può ripartire verso la volata finale del primo terzo di gara.

02:07 Bordata diagonale di Forsling, che batte Clara: Italia-Svezia 1-2.

03:00 Respira ora l’Italia che mette sul ghiaccio parte della quarta linea.

05:00 Provano gli svedesi a trovare spazi ovunque andando anche dietro la gabbia azzurra. Hedman gestisce i ritmi per gli ospiti.

06:31 Mette una pressione enorme la Svezia, mentre l’Italia cerca di difendersi gestendo anche le rotazioni delle linee.

08.41 Non arriva all’appuntamento col gol Nylander suk secondo palo, si salva l’Italia che poi trova in una parata in presa di Clara con la “pinza” un po’ di riposo.

09.55 Clamorosa chance per l’Italia con Frycklund, disco colpito dal centro dell’attacco ampiamente nel terzo offensivo dell’Italia: puck fuori di poco rispetto alla gabbia svedese.

10.54 Pareggio della Svezia: 1-1 proprio con Landeskog che trova una cannonata bassa dalla distanza. Si torna in parità sul ghiaccio.

12.00 Assalto svedese di Landeskog e compagni. Dato sui tiri di 14-3 per gli scandinavi, si difende l’Italia. Si sapeva per certi versi che la partita sarebbe stata questa.

12.40 Penalità contro l’Italia: bastone alto di Gazley che viene spedito in panca punita per due minuti. Azzurri in 5 sul ghiaccio (1+4).

14.19 Reazione veemente della Svezia, Clara costretto a uscire dalla sua porta per evitare il pericolo, poi un tentativo dei “Gialloblu” viene neutralizzato. Disco che va velocissimo.

15:46 GOOOOOOOOOOOOOOOL! Italia-Svezia 1-0. Clamorosa indecisione del portiere della Svezia: Gustavsson sbaglia a gestire il dischetto completamente solo, il puck rimane libero si avventa Frigo che tutto solo riesce a segnare, complice anche la perdita del bastone dell’estremo difensore scandinavo.

16:03 Mega mischia davanti alla porta di Clara, l’Italia si oppone in tutti i modi riuscendo a neutralizzare il pericolo svedese. Sull’ingaggio si riparte: ancora Clara che compie un doppio intervento.

17:50 L’Italia cerca di addormentare il ritmo. Poi controfuga di Mantenuto: tiro a lato della porta svedese.

19:14 Subito paratona di Clara che nega il gol agli svedesi in due circostanze bloccando poi il disco.

21.10 SI PARTE! Comincia Italia-Svezia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

21.07 Squadre sul ghiaccio per l’esecuzione degli inni nazionali.

21.06 Questa la spaventosa prima linea della Svezia, tutti giocatori di NHL: Broberg, Karlsson, Kemper, Eriksson, Nylander. In porta dovrebbe esserci Gustavsson.

21.03 Questa la prima linea degli azzurri: Trivellato, Larkin, Di Giacinto, Bradley, Gazley. Il portiere dovrebbe essere Clara.

21.00 Dieci minuti all’inizio della gara, fase di warm-up terminata.

20.55 Squadre in pista per il riscaldamento. Gli azzurri si caricano per una sfida da Mission Impossible.

20.50 Buonasera e benvenuti amiche e amici appassionati di olimpismo e di hockey su ghiaccio, dopo giornate dedicate al torneo femminile di hockey su ghiaccio, con un’Italia capace di guadagnarsi i quarti di finale, ora tocca agli uomini: il Blue Team atteso al debutto contro la Svezia.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia, primo impegno del Blue Team nel Gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio maschile. Esordio durissimo per Larkin e compagni al cospetto della formazione scandinava che, avendo una rosa completamente formata da giocatori dell’NHL, punta alle medaglie.

Subito un “Battesimo del fuoco” di quelli che lasciano il segno. Impegno proibitivo ma gli uomini di Jukka Jalonen non vogliono partire sconfitti cercando di tenere il più in bilico possibile la sfida al cospetto di giocatori del calibro di Filip Gustavsson (portiere), Victor Hedman e Rasmus Dahlin, senza dimenticare Jesper Bratt, Mika Zibanejad e William Nylander.

L’Italia è inserita all’interno della Pool B, dove oltre alla Svezia, vi sono anche Slovacchia e Finlandia, con cui gli azzurri si misureranno venerdì 13 e sabato 14 febbraio nelle ulteriori sfide del girone che faranno capire poi in quale delle 12 posizioni complessive della prima fase della manifestazione si piazzerà la squadra pensando agli scontri ad eliminazione diretta.

Vent’anni d’attesa dall’ultima volta, anche in quella circostanza in casa, a Torino 2006. Sul ghiaccio piemontese l’Italia riuscì a portare all’epoca Germania e Svizzera ai supplementari in un paio di partite, salvo poi perderle così come tutte le altre. L’o

biettivo in questa Olimpiade è quello di provare a imporsi, anche se sarà una “Mission Impossible”, almeno in un testa.

Italia-Svezia, match valido per il Gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio maschile, inizierà alle 21.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!