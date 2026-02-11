LIVE Pattinaggio di figura, Danza libera Olimpiadi in DIRETTA: Guignard/Fabbri sognano la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Stasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Free Dance di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La danza sul ghiaccio è pronta a vivere il suo momento più atteso ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Oggi, 11 febbraio, il programma libero (free dance) assegnerà le medaglie dopo una rhythm dance che ha rimescolato parzialmente le gerarchie e acceso un confronto che si annuncia tesissimo fino all’ultimo dettaglio tecnico.

Al vertice, la classifica racconta una sfida apertissima tra Francia e Stati Uniti, separate da appena 46 centesimi. Un margine infinitesimale che rende la free dance un vero e proprio campo di battaglia, dove ogni livello, ogni GOE e ogni componente artistica potranno fare la differenza. A guidare il gruppo sono Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, autori di una rhythm dance sorprendente per pulizia ed efficacia, capace di portarli oltre quota 90 punti, un risultato che fin qui in stagione era sempre appartenuto agli statunitensi. I francesi, scesi sul ghiaccio nelle prime fasi della gara, hanno capitalizzato al massimo una prova costruita su fluidità, velocità e precisione, riuscendo a restare davanti anche dopo l’esibizione dei favoriti Madison Chock ed Evan Bates. Gli americani, campioni del mondo e leader del ranking, hanno pagato soprattutto il pattern valutato solo di livello 3, che ha impedito loro di piazzare il sorpasso nonostante componenti di altissimo livello. Il risultato è una vetta incandescente, destinata a decidersi nel segmento più lungo e complesso della competizione.

Alle loro spalle, la lotta per il podio resta apertissima. Piper Gilles e Paul Poirier occupano la terza posizione provvisoria con un margine contenuto sui britannici Lilah Fear e Lewis Gibson, ma soprattutto sugli azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri, quinti a metà gara con 84.28 punti. Un piazzamento che non soddisfa pienamente le ambizioni italiane, ma che lascia spiragli concreti in chiave rimonta.

La rhythm dance degli azzurri, spinta dal calore del pubblico dell’Unipol Forum di Assago, è stata energica e coinvolgente, costruita su un registro lontano dalle loro consuete corde stilistiche. A frenare la loro corsa verso il podio sono stati un lieve errore nella sequenza di twizzles, valutata con GOE contenuto, e il pattern step sequence fermo al livello 3, elementi che hanno inciso in maniera sensibile sul punteggio finale. Distacco alla mano, tra Guignard/Fabbri e il bronzo ci sono meno di due punti: un margine che, in una free dance olimpica, non può essere considerato definitivo.

Il programma libero rappresenta infatti il terreno ideale per chi punta su interpretazione, maturità e costruzione narrativa, aspetti in cui la coppia azzurra ha spesso fatto la differenza nelle grandi competizioni. Servirà una prova pulitissima e ad alto contenuto emotivo, ma anche un pizzico di aiuto dagli avversari diretti, chiamati a reggere la pressione di una finale olimpica. Dietro ai protagonisti della lotta medaglie, la classifica vede un gruppo compatto pronto ad approfittare di eventuali scivoloni: dagli statunitensi Zingas/Kolesnik ai lituani Reed/Ambrulevicius, fino alla seconda coppia francese Lopareva/Brissaud, tutti in grado di inserire variabili in una gara che si preannuncia estremamente selettiva.

