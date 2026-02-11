Italiani in gara oggi alle Olimpiadi (mercoledì 11 febbraio): orari, tv, programma, streaming

Il quinto giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si preannuncia come uno dei più intensi e significativi per i colori azzurri. Mercoledì 11 febbraio sarà una giornata chiave, con otto finali pronte ad assegnare medaglie e con l’Italia chiamata non solo a partecipare, ma a recitare un ruolo da assoluta protagonista.

Il programma propone un mix affascinante di discipline tecniche, di resistenza e di spettacolo. Riflettori puntati innanzitutto sul superG maschile di sci alpino, una gara che unisce velocità, coraggio e precisione, dove l’Italia può contare su un gruppo solido ed esperto. Mattia Casse, Dominik Paris, Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni rappresentano un quartetto capace di interpretare al meglio una specialità che storicamente ha spesso sorriso agli azzurri, soprattutto sulle piste di casa.

Grande attesa anche per il biathlon femminile, con la 15 km individuale che mette alla prova non solo la condizione fisica, ma soprattutto la tenuta mentale e la precisione al poligono. In questo contesto, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer incarnano perfettamente l’ambizione italiana: esperienza, sangue freddo e la capacità di gestire la pressione nei momenti decisivi. Una gara lunga, severa, dove ogni errore pesa, ma che può esaltare chi sa soffrire.

Lo slittino rappresenta forse una delle occasioni più concrete di medaglia per l’Italia. Nei doppi, la tradizione azzurra è fortissima e le coppie in gara lo dimostrano. Voetter/Oberhofer tra le donne e Rieder/Kainzwaldner insieme a Nagler/Malleier tra gli uomini arrivano all’appuntamento con credenziali importanti e con la consapevolezza di poter lottare fino all’ultimo centesimo di secondo.

Non meno affascinanti le sfide nelle altre finali di giornata: dall’inseguimento individuale maschile di combinata nordica, che unisce fondo e salto in un equilibrio perfetto, alle moguls femminili di freestyle, dove tecnica e spettacolo si fondono in una disciplina sempre più seguita. Attenzione anche ai 1000 metri maschili di speed skating, pura esplosività sul ghiaccio, e alla danza sul ghiaccio, fiore all’occhiello del pattinaggio artistico, dove eleganza e interpretazione fanno la differenza.

Per le gare di oggi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.10-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-22.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-22.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-22.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Mercoledì 11 febbraio

09.10 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, trial round: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino piccolo: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

10.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 5-6: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

11.00 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, qualificazioni 2: Manuela Passaretta (se recupera dall’infortunio)

11.30 SCI ALPINO – SuperG maschile: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris

12.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 5-6: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

14.15 BIATHLON – Individuale femminile: Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

17.00 SLITTINO – Doppio femminile, prima manche: Andrea Voetter/Marion Oberhofer

17.51 SLITTINO – Doppio maschile, prima manche: Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler/Fabian Malleier

18.30 SPEED SKATING – 1000 metri maschile: Francesco Betti, Daniele Di Stefano

18.53 SLITTINO – Doppio femminile, seconda manche: Andrea Voetter/Marion Oberhofer

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia

19.30 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche): Louis Philip Vito III

19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free dance: Charlene Guignard/Marco Fabbri

19.44 SLITTINO – Doppio maschile, seconda manche: Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler/Fabian Malleier

20.27 SNOWBOARD – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche): Louis Philip Vito III

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svezia

