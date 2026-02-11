LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si fa sul serio per Ferrari e Antonelli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula Uno. Il Mondiale di Formula Uno 2026 muove, quindi, i suoi primi passi ufficiali. Sul tracciato posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama vedremo finalmente in azione team e piloti dopo che il test shakedown di Barcellona ci aveva regalato pochissimi spunti, anche perché era stato vissuto in maniera del tutto segreta e blindatissima. D’ora in avanti, invece, cambia tutto.

Quale sarà il programma della giornata? La prima giornata dei test di Sakhir prenderà il via alle ore 08.00 italiane (le ore 10.00 locali) e si concluderà alle ore 17.00 ampiamente sotto la luce dei riflettori. Ricordiamo che tra le ore 12.00 e 13.00 ci sarà sempre un’ora di break per il pranzo. Programma che sarà replicato anche nelle giornata di domani e di venerdì 13 febbraio quando si andrà a completare il primo round di test del Bahrain, che torneranno poi in scena dal 18 al 20 febbraio, nell’imminenza del via della stagione con il Gran Premio d’Australia sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne.

Sul tracciato di Sakhir vivremo un test di enorme rilevanza. Già qualcosa si è intravisto nello shakedown del Montmelò ma un quadro più completo lo potremo avere solamente in Bahrain. Le motivazioni sono molteplici. In primo luogo vedremo tutte le vetture (al Montmelò, per esempio, non era presente la Williams) quindi ci saranno temperature estive e non prettamente invernali come accaduto in Catalogna. Infine, non meno importante, potremo vedere in azione, finalmente, tutte le vetture nella configurazione reale. La sensazione è che il motore Mercedes sembra il migliore ai nastri di partenza della nuova rivoluzione tecnica. Mercedes e McLaren in primis potranno giovarsene con Andrea Kimi Antonelli che vuole essere grande protagonista in questa annata. Ferrari e Red Bull proveranno a inserirsi nella lotta per le prime posizioni, con un enorme punto interrogativo attorno alla Aston Martin. Adrian Newey, nuovo direttore tecnico del team inglese, avrà creato il suo nuovo capolavoro? Tante domande che inizieranno ad avere le prime risposte. Ci attendono 3 giorni, e 24 ore, tutti da vivere.

Il Day-1 dei test di Sakhir riservati alla Formula Uno scatterà alle ore 08.00 italiane e si concluderà alle ore 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo del percorso di avvicinamento di team e piloti alla nuova stagione. Buon divertimento!