LIVE Milano-San Giovanni in Marignano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Milano – San Giovanni in Marignano di volley femminile, partita valida per l'11esima giornata.

Le milanesi ospitano le romagnole all’Allianz Cloud del capoluogo lombardo dopo la sconfitta subita contro Novara per 3-2 in trasferta. Coach Lavarini dovrà dunque prestare estrema attenzione questa sera contro una squadra che, nonostante il 10° posto in classifica, ha diverse frecce al proprio arco.

Le romagnole, infatti, arrivano a Milano con 3 vittorie di fila alle spalle (si sono imposte nello scontro diretto con Bartoccini-Mc Rrestauri per 3-1 e hanno vinto per 0-3 e per 3-0 rispettivamente contro Wash4green Monviso e Il Bisonte Firenze. A guidare San Giovanni in Marignano saranno sicuramente Alice Nardo (18 punti contro Bartoccini) ed Edinara Brancher (17 punti nell’ultimo match).

Per quanto riguarda le padrone di casa, invece, sarà fondamentale scacciare fin da subito le sensazioni negative derivanti dall’incontro con Novara. Contro le piemontesi non sono bastati i 25 punti di Paola Egonu e i 15 di Anna Danesi (di cui 7 arrivati a muro). All’incontro, Numia Vero Volley Milano si presenta al 3° posto con 53 punti e uno score di 17-6 mentre San Giovanni in Marignano è attualmente al 10° posto con 7-16.

Il fischio d'inizio è fissato per le 20.