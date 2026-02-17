Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 17 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 17 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
La Olimpiadi di Milano Cortina tengono sempre banco e monopolizzeranno l’attenzione degli appassionati nell’undicesima giornata di gare. Un programma ricchissimo in cui si farà fatica a seguire tutto con precisione, ma grazie alla guida offerta dal nostro sito ne risulterete sicuramente agevolati.
In primo piano i tanti tornei di tennis di questa settimana tra Sudamerica e Medio Oriente. Matteo Berrettini, Francesco Passaro, Luciano Darderi e Jasmine Paolini saranno tra i protagonisti in campo e cercheranno di centrare l’obiettivo per proseguire nel proprio percorso. In evidenza anche la Champions League di volley femminile e di calcio.
CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE OLIMPIADI
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 17 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Martedì 17 febbraio
08:00 Tennis, WTA Dubai 2026: secondo turno – Diretta tv SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) fino alle 18:00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 21.00; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.
(Paolini vs Eala 5° match di giornata, 2° match della sessione serale e inizio programma dalle 16:00 italiane)
09:00 Sport invernali, Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40); in streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
09:50 Ciclismo, UAE Tour 2026: seconda tappa – Diretta streaming dalle 10:50 su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.
11.30 Tennis, ATP Doha 2026: primo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 18:00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 21.00; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Bolelli/Vavassori vs Pavlasek/Smith 2° match e inizio programma alle 11:30 italiane)
11.30 Tennis, ATP Doha 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 18:00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 21.00; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
14:00 Snooker, The Players Championship: primo turno – Diretta streaming su Discovery+, HBO Max.
18:00 Volley femminile, Champions League 2026: Olympiacos Pireo vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley Tv e su DAZN.
18:30 Tennis, ATP Delray Beach 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 18:00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 21.00; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Bellucci vs Kecmanovic 4° match non prima delle 00:00 italiane di mercoledì 18 febbraio)
18.45 Calcio, Champions League 2026: Galatasaray vs Juventus – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su NOW e SkyGo.
20:30 Tennis, ATP Rio de Janeiro 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 18:00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 21.00; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Berrettini vs Barrios Vera 1° match e inizio programma alle 20:30 italiane; Passaro vs Prizmic 1° match e inizio programma alle 20:30; Darderi vs Juan Manuel Cerundolo 2° match e inizio programma alle 20:00)
21.00 Calcio, Champions League 2026: Borussia Dortmund vs Atalanta – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su NOW e SkyGo.
21.00 Calcio, Champions League 2026: Benfica vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253; in streaming su NOW e SkyGo.
21.00 Calcio, Champions League 2026: Monaco vs PSG – Diretta tv su Sky Sport Mix (211), Sky Sport 253 e in streaming su NOW e SkyGo.