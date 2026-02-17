LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lara Naki Gutmann per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Scatta uno degli appuntamenti più attesi dell’intero programma: lo short program femminile che chiude il programma del pattinaggio artistico ai Giochi di Milano-Cortina. A partire dalle 18.45, l’arena si accenderà per il primo segmento di una gara che promette altissimo tasso tecnico, emozioni e punteggi di livello assoluto.

C’è chi sogna di completare un percorso già leggendario, chi vuole ribadire la propria supremazia, chi punta a sorprendere e chi, semplicemente, desidera pattinare per sé stessa nel momento più importante. La gara individuale femminile di pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 si annuncia come uno degli eventi simbolo dell’intera rassegna e prende il via questa sera con lo short program, primo segmento di una sfida che promette scintille.

Al centro dell’attenzione c’è inevitabilmente Kaori Sakamoto, bronzo a Pechino 2022 e da anni punto di riferimento del movimento giapponese. La nipponica arriva a Milano con l’obiettivo dichiarato di impreziosire una carriera già straordinaria. Eleganza, velocità di pattinata, solidità nei salti e una maturità artistica costruita stagione dopo stagione sono le sue armi principali. Nel Team Event ha già dato segnali importanti, confermando di essere in condizione. Ma l’Olimpiade, si sa, azzera tutto: nel corto serviranno triplo flip e combinazione triplo lutz–triplo toeloop impeccabili, oltre a componenti alte per scavare un primo solco.

A contenderle la scena c’è la russa Adeliia Petrosian, in gara come atleta neutrale. Dal punto di vista tecnico è forse la più attrezzata del lotto: nel suo repertorio figura il quadruplo toeloop, salto che potrebbe cambiare gli equilibri, anche se nello short difficilmente verrà rischiato. Più probabile un contenuto “pulito” con tripli di altissimo livello. Resta però l’incognita giudiziaria: con poche uscite internazionali recenti e un ordine di discesa sfavorevole, dovrà convincere la giuria sin dal primo elemento.

Il Giappone non si affida soltanto a Sakamoto. La giovanissima Ami Nakai, libera mentalmente e con ambizioni crescenti, potrebbe tentare il triplo axel, così come l’americana Amber Glenn, atleta dal potenziale enorme ma talvolta frenata dall’emotività. Attenzione anche a Mone Chiba, pattinatrice capace di alternare prove eccellenti a passaggi meno lineari: se troverà continuità, potrà inserirsi nella lotta che conta. Gli Stati Uniti presentano un pacchetto di assoluto valore. Alysa Liu, campionessa del mondo in carica, ha spesso mostrato freddezza e lucidità nelle grandi occasioni: qualità fondamentali in un programma corto dove ogni dettaglio pesa. Con lei la talentuosa Isabeau Levito, rimasta fuori dal Team Event e quindi desiderosa di lasciare il segno, oltre alla già citata Glenn.

Sul fronte europeo spicca l’estone Niina Petrokina, fresca campionessa continentale, unica del Vecchio Continente con reali ambizioni da podio. Da monitorare anche le sudcoreane Jia Shin e Haein Lee, pattinatrici tecnicamente raffinate ma legate alla giornata. E poi c’è l’Italia, con la grazia e la determinazione di Lara Naki Gutmann. Forte del bronzo conquistato nella prova a squadre, l’azzurra potrà scendere in pista con meno pressione rispetto alle big. Nel corto del Team Event ha superato quota 70 punti: ripetersi significherebbe avvicinare la top 10, traguardo prestigioso in un contesto tanto competitivo. Il programma corto definirà le prime gerarchie, ma i distacchi potrebbero essere minimi. Tra tripli axel, possibili quadrupli e interpretazioni di altissimo profilo, la corsa olimpica è pronta a entrare nel vivo. Milano attende la sua regina del ghiaccio.

