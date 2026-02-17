LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cronometro a Hudayriyat Island. Tiberi sfida Del Toro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della UAE Tour 2026, corsa ciclistica e valevole come terza prova dell’UCI World Tour 2026 categoria 2. Quest’oggi sarà di scena la cronometro individuale sulle strade di Hudayriyat Island sulla lunghezza di 12,2 km. Vedremo se gli uomini più attesi sapranno fare la differenza in questa sfida contro il tempo.

Si è reduci dal colpo del messicano Isaac Del Toro. Sull’arrivo in leggera salita di Liwa, grazie uno spunto notevolissimo a 300 metri dal traguardo, l’alfiere dell’UAE Team Emirates – XRG ha saputo fare la differenza, precedendo all’arrivo l’olandese Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team) e uno splendido Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), che si è messo alle spalle gli altri due azzurri Matteo Maluscelli e Alessandro Romele dell’Astana.

Sarà interessante capire come evolverà la cronometro odierna, in relazione a quanto è accaduto nella prima frazione di questa corsa. Diversamente da quanto accade di solito, non si seguirà l’ordine inverso della generale per stabilire l’ordine di partenza: il primo corridore a partire sarà infatti il francese Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United), alle 12:50 ora locale (le 9:50 italiane), e tutti gli altri, che hanno potuto scegliere quando prendere il via, seguiranno distanziati l’uno dall’altro da 1′. Fa eccezione Del Toro, che sarà obbligato a partire per ultimo, alle 15:14 (le 12:14 nostrane).

