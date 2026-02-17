LIVE Biathlon, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: Italia mina vagante, Francia favorita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta maschile di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Il penultimo atto del programma maschile del biathlon ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 si consuma sulle nevi di Anterselva, teatro della staffetta 4×7,5 km che promette spettacolo e colpi di scena. La gara scatterà alle 14.30, inserendosi nel momento decisivo della rassegna a cinque cerchi: dopo le prove individuali, sarà il gioco di squadra a determinare gerarchie e medaglie.

L’Italia si presenta al via con un quartetto costruito per essere competitivo e, perché no, per provare a sorprendere. Ad aprire le danze sarà Patrick Braunhofer, chiamato a mantenere il gruppo dei migliori nelle prime tornate tra poligono e tracciato. La seconda frazione sarà affidata all’esperienza di Lukas Hofer, veterano capace di gestire pressione e ritmi elevati. In terza frazione toccherà a Nicola Romanin, preferito dopo le convincenti indicazioni fornite nella Sprint, mentre la responsabilità di chiudere la staffetta ricadrà su Tommaso Giacomel, uomo di punta e finisseur designato per tentare l’assalto finale. Gli azzurri partono alle spalle delle superpotenze, ma hanno dimostrato di poter ambire a un piazzamento di prestigio se al tiro arriveranno precisione e freddezza.

Davanti a tutti restano le solite grandi. La Norvegia, campione olimpica in carica, punta su una formazione di altissimo livello con Martin Uldal in apertura, seguito da Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid e Vetle Christiansen in ultima frazione. Una squadra profonda, capace di fare la differenza sia sugli sci sia al poligono, anche con qualche rotazione rispetto alle gare precedenti. La Francia risponde con un quartetto consolidato e già rodato in Coppa del Mondo: Fabien Claude lancerà la staffetta, poi spazio a Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet ed Eric Perrot per la chiusura. I Bleus uniscono velocità e solidità al tiro e rappresentano una minaccia costante per l’oro.

Attenzione anche alla Svezia, che sceglie una distribuzione strategica delle proprie forze: avvio con Jesper Nelin e Martin Ponsiluoma, quindi la spinta di Sebastian Samuelsson nel cuore della gara. Nella corsa al podio vuole inserirsi pure la Germania, che schiera un quartetto equilibrato con Justus Strelow, David Zobel, Philipp Nawrath e Benedikt Doll Horn, combinando regolarità e potenza. Tra le possibili outsider figurano gli Stati Uniti, pronti a giocarsi la carta Campbell Wright in ultima frazione, ma anche Ucraina e Finlandia, squadre che potrebbero approfittare di eventuali errori delle favorite. In staffetta, infatti, ogni ricarica e ogni penalità possono ribaltare la classifica.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della staffetta maschile di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, minuto per minuto dell’evento a partire dalle 14.30. Buon divertimento!