LIVE Italia-Svizzera, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: azzurri senza niente da perdere ai playoff!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Svizzera, partita valvole per il turno dei play-off del torneo maschile di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Sfida da dentro o fuori per gli azzurri che si giocano un posto nei quarti di finale nel torneo a cinque cerchi.

L’Italia ha chiuso in quarta posizione il gruppo B terminando la fase a gironi al dodicesimo posto. La squadra italiana ha iniziato il proprio cammino contro la Svezia, venendo sconfitta per 5-2. Nella seconda giornata gli azzurri sono stati sconfitti 3-2 dalla Slovacchia, mentre nella terza partita gli italiani sono stati dominati dalla Finlandia, vincitrice per 11-0.

La Svizzera ha concluso in quinta posizione la fase a gironi ed è stata la prima nazione ad aver mancato l’accesso diretto ai quarti di finale. La formazione elvetica ha terminato in seconda posizione il gruppo A con un totale i 5 punti. Gli svizzeri hanno esordito con una bella vittoria contro la Francia per 4-0, prima di essere sconfitti dal Canada (5-1) e di battere la Cechia all’extra end per 4-3.

La partita è in programma alla Milano Rho Ice Hockey Arena alle 12.10. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di questa partita. Buon divertimento!