LIVE Italia-USA, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la semifinale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, settimo appuntamento del round robin per gli azzurri nel torneo olimpico di curling maschile. La partita contro i nordamericani si preannuncia molto difficile per gli azzurri, ma per la corsa alle semifinali è necessario ottenere una vittoria!

A seguito di un buon avvio contrassegnato da due vittorie Joel Retornaz, Amos Mosaner, Mattia Giovannella e Sebastiano Arman hanno rallentato la propria corsa tra sabato e domenica, racimolando due sconfitte, entrambe tra l’altro maturate all’ultimo end. Nella giornata di ieri poi è arrivata un ulteriore doccia fredda per gli azzurri che sono incappati in una netta sconfitta con la Cina, ultima nel girone. Adesso il cammino verso la semifinale è davvero impervio.

L’Italia è stata irriconoscibile e tecnicamente troppo brutta. La nostra Nazionale partiva con tutti i favori del pronostico contro il fanalino di coda, ancora a secco di vittorie e reduce da cinque battute d’arresto, e invece è crollata con il punteggio di 11-4 al termine di una partita durata soltanto sette end. Gli asiatici hanno rubato tre mani consecutive in avvio di incontro ed è stato poi impossibile recuperare.

La vittoria sarebbe stata fondamentale per inseguire in maniera più convinta la qualificazione alle semifinali e adesso è necessario vincere tutte le partite che rimangono, a cominciare da quella di oggi contro gli Stati Uniti. Il quartetto a stelle e strisce è sicuramente la sorpresa di questo torneo; in pochi pronosticavano il loro passaggio del turno in semifinale, eppure a questo punto della competizione questa ipotesi non sembra così lontana. Il team dello skip Daniel Casper è riuscito a battere squadre molto più blasonate di loro, fra le quali anche Norvegia e Germania, quartetti che hanno battuto Retornaz e compagni…

Italia-USA, settimo appuntamento del round robin per gli azzurri nel torneo olimpico di curling maschile, inizierà alle 19.05. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!