LIVE Berrettini-Barrios Vera, ATP Rio 2026 in DIRETTA: l’azzurra affronta il lucky loser cileno

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 500 di Rio de Janeiro tra Matteo Berrettini e il cileno Tomas Barrios Vera, entrato come lucky loser al posto di Lorenzo Sonego. Dopo quattro anni il capitolino torna in Brasile, e lo fa dopo aver esordito in stagione a Buenos Aires (2° turno).

Si diceva che avrebbe dovuto esserci Sonego al posto di Barrios Vera, ma il torinese si è trovato costretto a saltare il torneo a causa di un guaio al polso, fatto che ha causato il rientro del cileno. Con lui Berrettini ha un unico precedente, rimasto quasi nell’oscurità perché si giocò nel 2016 a livello di Futures e fu vinto da Matteo. Il quale, nel 2022, a Rio si spinse fino ai quarti di finale, dovendo però cedere a Carlos Alcaraz (allora appena entrato nei primi 30) dopo un mach condizionato dalla pioggia.

C’è anche una certa vena di origini personali di Berrettini nella sua scelta di affrontare la Gira Sudamericana e non il veloce europeo-asiatico: fu la nonna a trasferirsi in Italia negli Anni ’60 dopo che era nata proprio a Rio. Anche per questo c’è un po’ di sapore speciale nell’affrontare il campo intitolato a Guga Kuerten, il maggiore tennista che il Brasile abbia mai avuto, vincitore di tre Roland Garros tra il 1997 e il 2001.

Barrios Vera, 28 anni, nato a Chillan (400 km da Santiago, nonché famosa per le empanadas), è entrato soltanto per poco tempo nella top 100, con un massimo di numero 93 a inizio 2024. Paradossalmente un titolo ATP l’ha vinto, ma in doppio, a Santiago assieme al connazionale Alejandro Tabilo. Anche per lui avvicinamento con il secondo turno a Buenos Aires (sconfitto da Luciano Darderi); nel 2025 ha vinto tre Challenger sulle cinque finali disputate a questo livello.

Il match tra Matteo Berrettini e Tomas Barrios Vera aprirà il programma della Quadra Guga Kuerten alle ore 20:30.