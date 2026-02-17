Dove vedere in tv Juventus-Wolfsburg, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming

La Juventus Women torna protagonista in Europa e scende in campo contro il Wolfsburg per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Women’s Champions League 2026. Giovedì 19 febbraio alle ore 18:45, presso lo Juventus Stadium, andrà in scena il seguente incontro.

Una sfida di altissimo livello tra due squadre che hanno chiuso la fase campionato a distanza ravvicinata e che promette spettacolo, gol ed equilibrio. Le bianconere hanno terminato la prima fase all’ottavo posto, proprio davanti alle tedesche, con un solo punto di vantaggio, guadagnandosi così un accoppiamento che si preannuncia estremamente combattuto.

Nella partita andata in scena in Germania lo score è stato di 2-2, con la Vecchia Signora avanti di due gol. Nella ripresa la rimonta della formazione tedesca che ha rimesso le cose a posto. La Juve, comunque, cercherà di sfruttare il fattore campo e di replicare quanto di buono fatto vedere nella prima sfida per assicurarsi il passaggio di turno.

La partita tra Juventus e Wolfsburg, valida per la Champions League di calcio femminile, andrà in scena giovedì 19 febbraio (ore 18:45) allo Juventus Stadium. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

JUVENTUS-WOLFSBURG CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Giovedì 19 febbraio

Ore 18:45 Juventus vs Wolfsburg allo Juventus Stadium di Torino.

PROGRAMMA JUVENTUS-WOLFSBURG CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport