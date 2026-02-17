LIVE Italia-Giappone, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: match non impossibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Giappone, partita valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

In questa rassegna a cinque cerchi casalinga la squadra tricolore ha iniziato confermando il pessimo rendimento delle ultime due stagioni. La formazione azzurra, tutto sommato ancora giovane, solamente un paio d’anni fa andava a pochi centimetri dal titolo europeo in una finale persa all’ultimo tiro contro la Svizzera. Nelle prime partite di questa Olimpiade quel rendimento è sembrato un lontano ricordo per le italiane, ma come per magia le cose sono cambiate di punto in bianco ieri sera…

Contro gli Stati Uniti, squadra in piena corsa per le semifinali, le italiane sono state magistrali. Le nordamericane sono state messe in difficoltà dal primo all’ultimo end, tanto da rubargli addirittura tre mani consecutive. Dopo un timido tentativo di rimonta delle ragazze a stelle e strisce, tenute sempre sotto controllo da Costantini e compagne, il match è finito in anticipo con il ritiro del quartetto USA quando il punteggio era a favore delle azzurre per 7-2. La speranza è che la prestazione di ieri sera possa essere replicata nelle partite che restano da giocare.

Resta comunque in salita il percorso della Nazionale italiana femminile di curling. Le azzurre hanno perso purtroppo cinque partite consecutive all’inizio del torneo e sono già virtualmente fuori dalla lotta per le medaglie, ma rimane l’obiettivo di vincere più partite possibili per evitare l’ultimo posto nel round robin. In questo senso quello contro il Giappone rappresenta una sorta di scontro diretto. Le asiatiche hanno una sola vittoria all’attivo, ma questa, a testimonianza della capacità delle nipponiche di poter realizzare degli inaspettati exploit, è arrivata contro la fortissima formazione elvetica.

L’incontro fra Italia e Giappone è previsto per le 14.05 al Cortina Curling Olympic Stadium. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di quest’evento. Buon divertimento!