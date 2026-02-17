LIVE Speed skating, Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA: l’Italia sfida Olanda e USA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle sfide che decideranno il podio dell’inseguimento a squadre maschile di speed skating. Alla Milano Ice Park Arena lo spettacolo dei terzetti con l’Italia che cercherà il bersaglio grosso dopo aver incantato nei quarti di finale. Non sarà facile in quanto già dalla semifinale dovremo fare i conti con l’Olanda, ed in caso di finale affronteremo una tra Stati Uniti e Cina. Appuntamento alle 14.30 con le batterie di semifinali.

Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini hanno fatto la voce grossa nelle eliminatorie di domenica non solo aggiudicandosi il quarto di finale sui favoriti statunitensi, bensì firmando il miglior crono complessivo in 3:38.40. Una prova convincente del terzetto azzurro, che in semifinale se la vedrà con i neerlandesi. Trio orange composto da Bosker, Huizinga e Van de Bunt che non ha entusiasmato andando in sofferenza negli ultimi 3 giri.

Dall’altra parte del tabellone sfida che sembra dal pronostico chiuso tra Stati Uniti e Cina. Gli americani schierano Cepuran, Dawson e Lehman e puntano dritto alla finalissima dopo aver lasciato strada all’Italia nel primo turno. Cina che invece arriva alle semifinali sulle ali dell’entusiasmo. Liu Hanbin, Wu Yu e Li Wenhao sprizzavano infatti gioia da tutti i porti all’arrivo dei quarti di finale, consapevoli di aver messo sul ghiaccio una prestazione oltre ogni aspettativa.

Le semifinali dell’inseguimento a squadre maschile di speed skating inizieranno alle 14.30 con Italia-Olanda, seguita poi da USA-Cina e dalle finali per le medaglie. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!