Dove vedere in tv i Test di F1, Sakhir 2026: programma, orari, streaming

Il Bahrain resta il punto di riferimento per piloti e squadre di Formula Uno nella fase chiave dei test pre-stagionali. La scorsa settimana si è chiusa in Medio Oriente la prima finestra dei test ufficiali in vista del Mondiale 2026, con la conclusione del primo slot di lavoro in pista.

Il tracciato di Circuito di Sakhir ospiterà anche una seconda sessione di test collettivi, in programma dal 18 al 20 febbraio, prima del trasferimento in Australia per il debutto stagionale fissato dal 6 all’8 marzo. Cresce l’attesa per osservare, in un contesto decisamente meno riservato rispetto a quello del Montmelò, i primi confronti indiretti tra i team di vertice, candidati alla lotta per i titoli iridati.

Per le scuderie si tratta di un passaggio cruciale: il tempo a disposizione è limitato e ogni ora di lavoro diventa preziosa in vista del primo appuntamento del campionato. Trovare rapidamente l’equilibrio tra i riscontri della pista e le simulazioni al banco e al simulatore sarà determinante per estrarre il massimo potenziale dalle monoposto e presentarsi competitivi sin dall’inizio della stagione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming della seconda finestra di test ufficiali pre-stagionali 2026 della Formula Uno in Bahrain. La tre giorni di collaudi a Sakhir verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go e NOW, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO TEST F1 BAHRAIN II

Mercoledì 18 febbraio

8.00-17.00 Prima giornata test ufficiali F1 a Sakhir – Diretta tv su Sky Sport F1

Giovedì 19 febbraio

8.00-17.00 Seconda giornata test ufficiali F1 a Sakhir – Diretta tv su Sky Sport F1

Venerdì 20 febbraio

8.00-17.00 Terza giornata test ufficiali F1 a Sakhir – Diretta tv su Sky Sport F1

PROGRAMMA TEST F1 2026 BAHRAIN: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1

Diretta streaming: Sky Go e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport.