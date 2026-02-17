LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: riscatto austriaco dal trampolino grande?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima gara individuale in scena da Predazzo e Tesero per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 di Combinata Nordica!

Seconda settimana di gare che prevede la Gundersen su Large Hill e la prova a coppie mono sesso, ricordando che la combinata è l’unica disciplina in cui gareggiano solo uomini alle Olimpiadi. Oggi gli austriaci partono favoriti per la vittoria nella persona di Johannes Lamparter, che insieme al connazionale Thomas Rettenegger è il favorito per vincere il segmento di salto con margine un po’ su tutti i big da corsa per le medaglie. Italiani con Costa (che sogna anche una top 10), Kostner e l’eterno Pittin!

Se fosse così, e gli austriaci sopra citati si trovassero a partire insieme con margine, probabilmente si avrebbe il secondo oro che conta per Lamparter, pluri-vincitore della Sfera di Cristallo e pluri campione del mondo. L’austriaco può essere battuto in volata, ma sugli sci va molto forte e raggiungerlo non è mai facile perché sa gestire alla grande lo sforzo dei 10 km canonici che si percorrono nei segmenti di fondo. Chi può provarci sicuramente è Jens L. Oftebro, forte dell’oro su NH, ma che sul salto pagherà dazio dall’austriaco, e sarà quindi costretto alla rimonta.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della gundersen LH/10 km delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che prenderà il via alle ore 10.00 con il segmento di salto dal trampolino di Predazzo, segmento di fondo alle 13:45 da Lago. Vi aspettiamo!