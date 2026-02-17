Milano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari martedì 17 febbraio, streaming, calendario italiani in gara
Oggi martedì 17 febbraio va in scena la quattordicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio sette titoli e l’Italia vuole continuare a sognare in grande: dopo aver toccato il record di ori (8) e di medaglie (23) nella storia, il Bel Paese punta a rimpinguare ulteriormente il proprio bottino sfruttando alcune carte molto interessanti.
Grande attesa per la staffetta maschile di biathlon: Tommaso Giacomel e compagni riusciranno a battagliare per un posto sul podio in una gara dove Francia e Norvegia sembrano avere una marcia in più rispetto alla concorrenza? Si sogna in grande nel team pursuit maschile di speed skating: l’Italia ha tutte le carte in regola per andare a caccia dell’oro, fronteggiando i Paesi Bassi in semifinale e nell’eventuale atto conclusivo per il titolo si incrocerà la vincente di USA-Cina.
La Nazionale maschile di curling affronterà gli USA in uno scontro diretto di fondamentale importanza per la qualificazione alle semifinali, mentre nell’hockey ghiaccio ci sarà spazio per il playoff tra Italia-Svizzera: gli azzurri confezioneranno l’impresa per qualificarsi ai quarti di finale? Completano il quadro il Big Air maschile di sci freestyle, l’inseguimento a squadre femminile di pattinaggio velocità, il bob a 2, l’inseguimento maschile di combinata nordica e lo slopestyle di snowboard.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (martedì 17 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.
CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI
Martedì 17 febbraio
09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Svezia, Cechia-Germania, USA-Cina
10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino grande – Diretta tv su Rai2
10.45 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 1
11.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 2
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff: Germania-Francia
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff: Svizzera-Italia
13.00 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (prima manche)
13.27 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (seconda manche)
13.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 1
13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km – Diretta tv su Rai2
13.54 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (terza manche)
14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 1
14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia–Giappone, Svezia-Canada, Danimarca-USA Corea del Sud-Svizzera
14.15 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 2
14.30 BIATHLON – Staffetta maschile
14.30 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, semifinali: Italia-Paesi Bassi e Stati Uniti-Cina
14.52 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, semifinali
16.22 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il bronzo
16.28 SPEED SKATING – Team pursuit uomini, finale per l’oro
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 3: Cechia-Danimarca
16.41 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per il bronzo
16.47 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per l’oro
18.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program femminile
19.00 BOB – Bob a 2 maschile, terza manche
19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia–USA Canada-Gran Bretagna, Germania-Svizzera, Svezia-Norvegia
19.30 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, finale (prima manche)
19.53 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, finale (seconda manche)
20.18 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, terza (prima manche)
21.03 BOB – Bob a 2 maschile, quarta manche
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff: Svezia-Lettonia
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 12.30 alle ore 17.00 e dalle ore 19.00 fino al termine delle gare.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI
Martedì 17 febbraio
09.10 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, trial round: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin
10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino grande: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff: Svizzera-Italia
13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin
14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 1-2: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)
14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia–Giappone
14.30 BIATHLON – Staffetta 4×7.5 km maschile: Italia (Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Tommaso Giacomel)
14.30 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, semifinali: Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Riccardo Lorello)-Paesi Bassi
16.22 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il bronzo: eventuale Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Riccardo Lorello)-Paesi Bassi
16.28 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per l’oro: eventuale Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Riccardo Lorello)
18.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program femminile: Lara Naki Gutmann
19.00 BOB – Bob a 2 maschile, terza manche: Italia (Patrick Baumgartner/Robert Mircea)
19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia–USA
21.05 BOB – Bob a 2 maschile, quarta manche: Italia (Patrick Baumgartner/Robert Mircea)
LA DIRETTA LIVE DELLA COMBINATA NORDICA ALLE 10.00 E ALLE 13.45