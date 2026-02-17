Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari martedì 17 febbraio, streaming, calendario italiani in gara

Oggi martedì 17 febbraio va in scena la quattordicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio sette titoli e l’Italia vuole continuare a sognare in grande: dopo aver toccato il record di ori (8) e di medaglie (23) nella storia, il Bel Paese punta a rimpinguare ulteriormente il proprio bottino sfruttando alcune carte molto interessanti.

Grande attesa per la staffetta maschile di biathlon: Tommaso Giacomel e compagni riusciranno a battagliare per un posto sul podio in una gara dove Francia e Norvegia sembrano avere una marcia in più rispetto alla concorrenza? Si sogna in grande nel team pursuit maschile di speed skating: l’Italia ha tutte le carte in regola per andare a caccia dell’oro, fronteggiando i Paesi Bassi in semifinale e nell’eventuale atto conclusivo per il titolo si incrocerà la vincente di USA-Cina.

La Nazionale maschile di curling affronterà gli USA in uno scontro diretto di fondamentale importanza per la qualificazione alle semifinali, mentre nell’hockey ghiaccio ci sarà spazio per il playoff tra Italia-Svizzera: gli azzurri confezioneranno l’impresa per qualificarsi ai quarti di finale? Completano il quadro il Big Air maschile di sci freestyle, l’inseguimento a squadre femminile di pattinaggio velocità, il bob a 2, l’inseguimento maschile di combinata nordica e lo slopestyle di snowboard.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (martedì 17 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.

09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Svezia, Cechia-Germania, USA-Cina

10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino grande – Diretta tv su Rai2

10.45 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 1

11.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 2

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff: Germania-Francia

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff: Svizzera-Italia

13.00 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (prima manche)

13.27 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (seconda manche)

13.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 1

13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km – Diretta tv su Rai2

13.54 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (terza manche)

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 1

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia–Giappone, Svezia-Canada, Danimarca-USA Corea del Sud-Svizzera

14.15 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 2

14.30 BIATHLON – Staffetta maschile

14.30 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, semifinali: Italia-Paesi Bassi e Stati Uniti-Cina

14.52 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, semifinali

16.22 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il bronzo

16.28 SPEED SKATING – Team pursuit uomini, finale per l’oro

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff 3: Cechia-Danimarca

16.41 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per il bronzo

16.47 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per l’oro

18.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program femminile

19.00 BOB – Bob a 2 maschile, terza manche

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia–USA Canada-Gran Bretagna, Germania-Svizzera, Svezia-Norvegia

19.30 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, finale (prima manche)

19.53 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, finale (seconda manche)

20.18 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, terza (prima manche)

21.03 BOB – Bob a 2 maschile, quarta manche

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff: Svezia-Lettonia

09.10 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, trial round: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino grande: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff: Svizzera-Italia

13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 1-2: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia–Giappone

14.30 BIATHLON – Staffetta 4×7.5 km maschile: Italia (Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Tommaso Giacomel)

14.30 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, semifinali: Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Riccardo Lorello)-Paesi Bassi

16.22 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il bronzo: eventuale Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Riccardo Lorello)-Paesi Bassi

16.28 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per l’oro: eventuale Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Riccardo Lorello)

18.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program femminile: Lara Naki Gutmann

19.00 BOB – Bob a 2 maschile, terza manche: Italia (Patrick Baumgartner/Robert Mircea)

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia–USA

21.05 BOB – Bob a 2 maschile, quarta manche: Italia (Patrick Baumgartner/Robert Mircea)

