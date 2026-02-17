LIVE Paolini-Eala 1-2, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: inizio on serve di 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

1-3 Non riesce però ad evitare il primo break della partita: è di Eala. Fuori il dritto difensivo.

30-40 L’azzurra salva la prima con l’uno-due.

15-40 Due chance di break Eala, altra risposta molto vicina ai piedi dell’azzurra.

15-30 Con il dritto dopo la risposta nei piedi Eala.

15-15 Prima a segno.

0-15 Errore di rovescio.

1-2 A zero la filippina.

40-0 Servizio vincente.

30-0 Larga la risposta di dritto su una seconda invitante.

15-0 Servizio e dritto Eala.

1-1 Lungo il rovescio di Eala

40-0 Servizio vincente.

30-0 Lungo il lob di Eala.

15-0 Servizio e dritto.

0-1 A quindici la filippina.

40-15 Servizio e dritto Eala.

30-15 Con il rovescio Eala.

15-15 Ace.

0-15 Scambio subito lungo e combattuto, lungo il dritto carico di Eala.

Alaxandra Eala al servizio

17:30 Paolini che vinse nel 2025. Fu il titolo che la lanciò! Oggi ha un esordio complicato.

17.27 Giocatrici in campo! Palleggio di riscaldamento cominciato!

17:25 Paolini che, in caso di vittoria odirna, nella giornata di domani avrebbe il doppio a seguito del singolare.

17.20 Paolini che virtualmente scala una posizione in classifica, al momento sarebbe in settima piazza. Se vince oggi porta a 252 il margine su Mirra Andreeva.

17:15 Azzurra che torna in campo dopo la sconfitta in due set contro Sakkari a Doha, altro WTA 1000 ‘arabo’ che si gioca in questo periodo, che nel 2024 fu magico per la giocatrice della Garfagnana.

17:13 Rybakina b. Birrell 6-1, 6-1! Ora Paolini!

16:32 La campionessa degli Australian open Rybakina ha vinto il primo set sull’australiana Birrell. Poi tocca a Paolini!

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Dubai (UAE) che la vede di fronte alla giocatrice filippina Alexandra Eala.

La numero otto del mondo torna a giocare una settimana dopo la sconfitta cocente patita dalla greca Maria Sakkari all’esordio nel WTA 1000 di Doha, ma torna nel luogo che la lanciò nel tennis che conta due anni fa. La toscana nata a Castelnuovo Garfagnana fu capace di sorprendere tutti nel 2024 imponendosi per la prima volta in un torneo di questa caatura.

L’esordio non è dei più semplici perché la mancina delle Filippine Eala dispone di un Quoziente intellettivo tennistico molto alto. In più le traiettorie mancine possono dare fastidio a Paolini soprattutto in rispost, dove spesso fatica a trovare lo spazio giusto tra lei e la palla. Insomma, ci si aspetta grande lotta e incertezza nonostante le due siano distanziate da ben 39 posizioni di distanza nel Ranking WTA.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di primo turno di Jasmine Paolini nel torneo di Dubai contro Eala. Partita che inizierà come 5^ dalle 8:00, prima dell’azzurra 3 partite + Rybakina-Birrell prevista non prima delle 16:00, vi aspettiamo!