Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 11 febbraio

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (11 FEBBRAIO)

SCI ALPINO

Ore 11.30: superG maschile (Bormio)

Come in discesa, si profila un nuovo duello tra Italia e Svizzera. Giovanni Franzoni parte di sicuro con più chance rispetto a Dominik Paris in questa specialità. Marco Odematt cova propositi di rivincita, mentre fanno sempre paura Franjo Von Allmen ed Alexis Monney. Attenzione ad un possibile colpo di coda dell’Austria con l’eterno Vincent Kriechmayr e Stefan Babinsky. Però diciamo le cose come stanno: se Franzoni scia come sa, non deve avere paura di nessuno. Attenzione a Christof Innerhofer che potrà provare a sfruttare un pettorale basso (il n.4).

Percentuali di medaglia dell’Italia

Giovanni Franzoni 70%

Dominik Paris 35%

Christof Innferhofer 20%

Mattia Casse 15%

BIATHLON

Ore 14.15: individuale femminile (Anterselva)

Senza girarci attorno, è la gara che più si addice a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, forse al pari della mass start e di sicuro molto più della sprint. Le azzurre dovranno puntare sulla solidità al poligono, potendosi permettere al massimo un errore. Bisognerà farà i conti come sempre con la corazzata francese, in particolare Lou Jeanmonnot e Julia Simon, le più adatte a questa specialità.

Percentuali di medaglia dell’Italia

Dorothea Wierer 60%

Lisa Vittozzi 60%

SLITTINO

Ore 18.53: seconda manche doppio femminile (Cortina)

Ore 19.44: seconda manche doppio maschile (Cortina)

La medaglia sembra davvero alla portata per Andrea Voetter e Marion Oberhofer: dovranno semplicemente evitare gravi errori o ribaltamenti. Per l’oro le austriache Selina Egle/Lara Michaela Kipp sembrano avere qualcosa in più. Grande incertezza invece per la gara maschile, dove entrambe le coppie azzurre Ivan Nagler/Fabian Malleier ed Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner hanno dimostrato di poter essere veloci nel corso delle prove. Resta però un quesito: saranno in grado di disputare due buone manche senza sbavature? Si annuncia comunque la gara di slittino più incerta delle Olimpiadi, con i tedeschi che potrebbero aver giocato a nascondino nelle prove.

Percentuali di medaglia dell’Italia

Voetter/Oberhofer 90%

Nagler/Malleier 50%

Rieder/Kainzwaldner 40%

PATTINAGGIO DI FIGURA

Ore 19.30: libero danza

Charlene Guignard/Marco Fabbri si trovano a meno di due punti dal podio. Dovranno disputare il programma libero della vita per chiudere la carriera nel modo più glorioso. Per quanto visto nel corso della stagione, i giudici non hanno mai avuto un occhio di riguardo verso gli italiani, anzi…Vedremo se in qualche modo il fattore campo potrà incidere per ribaltare le gerarchie che sembrano scritte.

Percentuali di medaglia dell’Italia

Guignard/Fabbri 15%