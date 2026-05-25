Hockey ghiaccio: troppa Slovenia. L’Italia perde ancora ai Mondiali e retrocede

A Friburgo finisce come peggio non si poteva per l’Italia dell’hockey su ghiaccio che cade 1-5 nella gara decisiva per la permanenza nella Top Division dei Mondiali contro la Slovenia e deve masticare il gusto amarissimo, dopo un solo anno, del ritorno nella Division I della disciplina.

LA CRONACA

La gara inizia con tanta tensione e poche occasioni. Il primo tiro è di Spornberger, Horak para. Gli sloveni reagiscono allo spavento salendo di colpi e creando tante mischie davanti alla gabbia di Clara che però trova sempre il modo di salvarsi. Il tempo scorre verso il suo esaurirsi: si va al break sullo 0-0.

Il secondo periodo è decisamente più movimentato. Al 22’34” il Blue Team passata con la conclusione incrociata di Pietroniro, che vale il momentaneo 1-0. Il paradosso è che il vantaggio spegne l’Italia: non viene sfruttato un power play, con penalità comminata a Golicic e oltretutto al 28’09” piove sul bagnato quando arriva il pareggio di Torok. Trivellato e compagni cedono di schianto: le “Linci” vanno ancora a referto con Drozg alla mezz’ora, in situazione di power play per penalità ai danni Tommaso De Luca. E’ il momento che svolta il match: la Slovenia sale sull’1-2 e dal quel momento non si guarda più indietro trovando sul finire del segmento di gara, in analoga situazione di superiorità (questa volta con espulsione per Saracino), il punto dell’1-3 sempre con Drozg.

L’Italia va spalle al muro provando una reazione fatta di nervi, mentre la partita si innervosisce. La squadra arbitrale assegna due penalità alla Slovenia e una agli azzurri, ma la musica non cambia. Al 47’18 è l’1-4 di Mahkovec a sancire di fatto la fine delle speranze di salvezza degli uomini di Jukka Jalonen. Gli ultimi seicento secondi sono un calvario sportivo, in attesa che suoni la sirena: arriva anche l’1-5 degli sloveni con Jezovsek.

I conti si chiudono, l’Italia retrocede avendo collezionato tutte sconfitte e 1 solo punto. Le Linci invece festeggiano sul ghiaccio di Friburgo certificando la loro salvezza in Top Division