MotoGP: Acosta si impone nel warm-up di Le Mans, Bagnaia non spinge. Rischio pioggia alto

Pedro Acosta fa suo il warm-up del GP della Francia, quinto appuntamento del Motomondiale 2024 in scena oggi a Le Mans. Il piccolo fenomeno della KTM, in una pista che presto potrebbe accogliere la pioggia, ha utilizzato la doppio gomma soft in vista di una gara che sarà sicuramente contrassegnata dalle condizioni atmosferiche.

Ma andiamo con ordine.Il “Rookie meraviglia” ha segnato un crono di 1:31:520, regolando con +0.170 Jack Miller, secondo davanti a Fabio Quartartararo (Yamaha), terzo a +0.244. Con la media sul davanti si è poi accomodata in quarta posizione la Gresini di Marc Marquez (+0.244) precedendo Franco Morbidelli (Yamaha), quinto in +0.257 e Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Il detentore del titolo, reduce dalla davvero sfortunata Sprint di ieri, ha montato anche lui la doppia soft non spingendo più di tanto e ottenendo un gap di +0.258 rispetto ad Acosta. Completano la top 10 poi Alex Marquez (Gresini), settimo con +02.98, Brad Binder (KTM), ottavo con +0.317, Marco Bezzecchi (VR46 Team Racing), nono a +0.374 e Miguel Oliveira (Aprilia Racing), decimo a +0.390.

Ritmi bassi poi per l’Aprilia di Maverick Vinales, terzo nella sprint e undicesimo in +0.504. Discorso speculare poi per il vincitore della gara corta Jorge Martin (Ducati Pramac), sedicesimo in +0.754.