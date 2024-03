Sport in tv oggi (sabato 23 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 23 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Piatto sontuoso per gli appassionati di motori: qualifiche del GP d’Australia per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Portogallo per la MotoGP, qualifiche e gara-1 del GP di Catalogna per la Superbike. Prosegue il Masters 1000 di tennis e ci sarà da divertirsi anche con il grande ciclismo (Vuelta Catalogna e Settimana Coppi e Bartali).

Abbuffata di sport invernali: discesa libera femminile a Saalbach, qualification game e semifinali dei Mondiali di curling femminile con l’Italia protagonista, Mondiali di pattinaggio artistico, ma anche lo skicross a Idre Fjall, snowboard e bob. Da non perdere la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, di tuffi e di scherma.

Quadro completato dal Memorial D’Aloja di canottaggio, campionati nazionali di pallamano, pallanuoto, basket, rugby e da alcune amichevoli internazionali di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 23 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 23 marzo

00.00 BASKET (NBA) – Detroit Pistons-Boston Celtics (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.15 F3 – GP Australia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.00 GOLF (DP World Tour) – Singapore Classic, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 03.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 03.30)

02.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada femminile a Nanchino, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

02.30 F1 – GP Australia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.00 BASKET (NBA) – Golden State Warriors-Indiana Pacers (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go)

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – China Masters (diretta streaming su BWF Tv)

04.15 F2 – GP Australia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

06.00 F1 – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 10.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 10.00)

06.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile a Tbilisi, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

07.05 RUGBY (Super Rugby) – Blues-Crusaders (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

07.30 SNOOKER – World Open, semifinali (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

08.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km maschile (diretta streaming su Eurovision Sport)

08.00 CANOTTAGGIO – Memorial D’Aloja, finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile a Budapest, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 MOTO3 – GP Portogallo, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 SUPERBIKE – GP Catalogna, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – Gara a squadre HS240 maschile a Planica (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open Svizzera (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale individuale, seconda parte (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 VELA – Europei Kite (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 TUFFI (Coppa del Mondo) – Sincro 3 metri maschile, finale (diretta streaming su Eurovision Sport)

10.25 MOTO2 – GP Portogallo, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle femminile a Silvaplana (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km femminile (diretta streaming su Eurovision Sport)

11.10 SUPERBIKE – GP Catalogna, Superpole (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.10 MOTOGP – GP Portogallo, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Saalbach (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.30 CICLISMO – Olympia’s Tour, quarta tappa: Gieten-Ruurlo (non è prevista diretta tv/streaming)

11.45 CICLISMO – Settimana Coppi e Bartali, quinta tappa: Forlì-Forlì (sintesi in differita tv su RaiSportHD alle ore 17.00; sintesi in differita streaming su Rai Play alle ore 17.00)

11.50 MOTOGP – GP Portogallo, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

12.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Idre Fjall (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.00 CALCIO (Qualificazioni Europei Under 17) – Belgio-Italia (diretta streaming su figc.it)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A, Poule retrocessione) – Sampdoria-Como (diretta streaming su DAZN)

12.30 TUFFI (Coppa del Mondo) – Sincro 10 metri femminile, finale (diretta streaming su Eurovision Sport)

12.30 SNOOKER – World Open, semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.35 CICLISMO – Volta a Catalunya, sesta tappa: Berga-Queralt (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00)

12.40 CICLISMO – Volta ao Alentejo, quarta tappa: Monforte-Castelo de Vide (non è prevista diretta tv/streaming)

12.45 MOTORSPORT – World SSP 300, GP Catalogna: gara-1 (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile a Silvaplana (diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+)

13.15 MOTOE – GP Portogallo, gara-1 (non è prevista diretta tv/streaming)

13.50 MOTO3 – GP Portogallo, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 SUPERBIKE – GP Catalogna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 17.55; differita streaming su tv8.it dalle ore 17.55)

14.00 JUDO – Grand Slam a Tbilisi, Final Block (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Judo Tv)

14.00 PADEL – Monaco Master (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Pro Sesto (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Fiorenzuola-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Alessandria (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Trento-Mantova (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Messina-Foggia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Benevento-Monopoli (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Picerno-Latina (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Juve Stabia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Virtus Francavilla-Monterosi Tuscia (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 RUGBY (Serie A) – Colorno-Viadana (diretta streaming su DAZN)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cosenza-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

14.15 TRAMPOLINO ELASTICO (Coppa del Mondo) – Qualificazioni a Cottbus (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 RUGBY (Serie A) – Vicenza-Mogliano (diretta streaming su DAZN)

14.45 MOTO2 – GP Portogallo, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A, Poule Scudetto) – Roma-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Genova-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Valspar Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 18.00 alle ore 20.20 e dalle ore 22.35; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 18.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 18.00 alle ore 20.20 e dalle ore 22.35)

15.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 femminile a Lake Placid (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

15.00 CURLING (Mondiali femminili) – Qualification Game: Italia-Danimarca, Corea del Sud-Svezia (diretta streaming su The Curling Channel)

15.00 TUFFI (Coppa del Mondo) – 3 metri femminile, finale (diretta streaming su Eurovision Sport)

15.15 MOTORSPORT – World SSP, GP Catalogna: gara-1 (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.15 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Francia-Irlanda (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CANOTTAGGIO – Memorial D’Aloja, batterie (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLAMANO (Serie A) – Eppan-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Spagna, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

16.00 MOTOGP – GP Portogallo, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

16.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Scarlets-Benetton (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 TENNIS – Masters 1000 Miami, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

16.00 TENNIS – WTA 1000 Miami, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-Brescia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.05 RUGBY (Premiership Rugby) – Saracens-Harlequins (diretta streaming su Mola Tv)

16.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Spagna, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

16.30 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 CALCIO (Qualificazioni Europei Under 19) – Repubblica Ceca-Italia (diretta streaming su figc.it)

17.00 PALLANUOTO (Euro Cup, ritorno ottavi di finale) – Jadran-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Ekipe Orizzonte Catania-Terrassa (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Euro Cup) – ANO Glyfadas-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) -Pontinia-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale a squadre, seconda parte (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Mt. St. Anne, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.10 MOTOE – GP Portogallo, gara-2 (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 NUOTO ARTISTICO (Campionati Italiani Assoluti) – Duo libero (diretta streaming su Rai Play 3)

17.30 TUFFI (Coppa del Mondo) – 10 metri maschile, finale (diretta streaming su Eurovision Sport)

17.30 CALCIO (Serie C) – Vicenza-Legnago Salus (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Perugia-Pineto (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pescara-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Recanatese-Ancona (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – SPAL-Carrarese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Avellino (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.45 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Galles-Scozia (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (amichevole) – Slovacchia-Austria (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Philadelphia Flyers-Boston Bruins (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 BASKET (NBA) – New York Knicks-Brooklyn Nets (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 PALLANUOTO (Euro Cup, ritorno ottavi di finale) – Ortigia-Spandau (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Bolzano-Secchia Rubiera (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali) – Rhtyhm dance a Montreal (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta streaming su Rai Play 2 dalle ore 19.20)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Cassano-Mezzocorona, Salerno-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Euro Cup) – Trieste-Spandau (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 4 maschile a Lake Placid (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

19.00 BASKET (Serie A) – Pistoia-Treviso (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET FEMMINILE (Serie A) – Battipaglia-Sassari (diretta streaming su LBF)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Sant Andreu-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Quattro partite: Brixen-Albatro, Conversano-Carpi, Merano-Cingoli, Trieste-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 BOXE – Riunione, main event: Smith vs Zebeda, Mondiale WBO pesi welter (diretta streaming su DAZN)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Dossobuono (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 CALCIO (amichevole) – Inghilterra-Brasile (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 BASKET (Serie A) – Trento-Sassari (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Brixia-Schio (diretta streaming su DAZN)

20.35 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Leinster (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (amichevole) – Francia-Germania (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CURLING (Mondiali femminili) – Semifinali: Svizzera-Italia/Danimarca, Canada-Corea del Sud/Svezia (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, The Curling Channel)

21.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Due partite: Bologna-Parma, Frogs Legnano-Rhinos Milano (diretta streaming su DAZN)

23.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali) – Free program maschile a Montreal (diretta tv su Eurosport 2; diretta tv su Rai 2 dalle ore 23.55; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 23.55)

23.00 PADEL – Premier Padel ad Acapulco (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.05 F3 – GP Australia, gara-2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

09:00 Diretta Formula Uno Live – Qualifiche GP d’Australia. Conducono: Alice Liverani e Luca Preti. su sport2u.tv

10:00 TennisMania Speciale Miami Open con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

16:00 Talk2u con Claudio Roma: Concorrente Grande Fratello 2023. Conduce: Simona Bastiani su sport2u.tv