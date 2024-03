LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA: le azzurre transitano dal playoff da dentro o fuori!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, match valido per i play-off dei Mondiali di curling femminile 2024. Il cammino dell’Italia è stato fino a questo momento senza precedenti storici, oggi bisogna completare l’opera conquistando un posto per le semifinali.

Constantini e compagne hanno battuto ogni record concludendo il round robin in terza posizione con 10 vittorie e due sconfitte, numeri da record per una squadra femminile di curling italiana. Purtroppo la sconfitta di ieri contro la Svizzera è risultata fatale per il passaggio diretto in semifinale, ma oggi ci sarà comunque una chance. Le azzurre dovranno sfidare in un match da dentro o fuori la Danimarca, formazione già superata nel girone (8-6). L’Italia si ritrova per il secondo anno consecutivo ai play-off, nella scorsa stagione la sfida contro la Svezia risultò fatale e alla fine si è dovuta accontentare di un quinto posto, quest’anno il sogno della medaglia è concreto. La vincente di questa sfida se la dovrà vedere in semifinale contro la Svizzera, formazione Campione del Mondo e d’Europa in carica e vera grande favorita del torneo. La speranza è che la concentrazione sia ancora ai massimi livelli, ieri è stata una giornata difficile con la sconfitta contro la Svizzera e la vittoria “solo” all’extra-end con il Giappone.

match valido per i play-off dei Mondiali di curling femminile 2024, il match prenderà il via alle ore 15:00!