LIVE Snowboardcross, St. Anne 2024 in DIRETTA: Michela Moioli cerca una difficile rimonta in classifica

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle gare individuali di Mt. St. Anne, ultima tappa della Coppa del Mondo di Snowboardcross 2023/2024. Il weekend canadese si apre con le prime gare, che saranno importantissime in vista della vittoria della classifica generale femminile.

La favorita per la conquista della sfera di cristallo è la francese Chloe Trespeuch, la quale ha un vantaggio di 78 punti su Michela Moioli. L’azzurra proverà una clamorosa rimonta dopo la disfatta di gara 2 a Montafon, in cui è uscita ai quarti. Non è ancora esclusa dalla lotta per la generale la britannica Charlotte Bankes, la quale è distanziata di 27 lunghezze dall’azzurra. Moioli sarà l’unica rappresentante italiana nella gara di domani, avendo passato le qualificazioni con un buon ottavo tempo.

Nel maschile sono tre gli italiani che hanno superato la qualificazione: Lorenzo Sommariva, qualificato con il terzo tempo, Tommaso Leoni, accreditato dell’ottava posizione, ed Omar Visintin, il migliore della seconda run. In campo maschile la generale è già stata assegnata al canadese Eliot Grondin.

La prima gara di Mt. St. Anne inizierà alle 17.00 italiane. L’evento sarà visibile su Eurosport 1 ed in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della prima gara di snowboardcross di Mont Sainte Anne con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!