LIVE Musetti-Safiullin, ATP Miami 2024 in DIRETTA: esordio complicato, si gioca in tarda serata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Musetti–Safiullin, match valevole per il secondo turno dell’edizione 2024 dell’ATP Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). Esordio nel torneo floridiano non semplice per il carrarino, opposto a un giocatore decisamente ostico su questi campi come il russo. In palio l’accesso al terzo turno e un probabile incrocio con Ben Shelton ai sedicesimi di finale.

E’ stata una settimana piuttosto movimentata per Lorenzo Musetti. Il giovane azzurro, infatti, è diventato papà venerdì scorso, evento che sicuramente avrà portato al settimo cielo il carrarino. Dal punto di vista agonistico, invece, Musetti è reduce dalla sconfitta al terzo turno di Indian Wells per mano di Holger Rune. Contro il danese, il numero due d’Italia ha disputato una partita in crescendo, soffrendo ad inizio match per poi salire di colpi nel secondo set, dove Musetti si è arreso solo al tie-break.

Dall’altra parte del campo ci sarà il russo Roman Safiullin. Il 26enne nativo di Podolsk ama giocare sul duro: come armi principali di gioco, il numero 39 del mondo può disporre di un servizio pesante e di una potenza di base elevata. Safiullin è reduce sia dall’eliminazione ad Indian Wells al secondo turno rimediata contro Sebastian Korda, sia dall’uscita anzitempo a Phoenix con il veterano Denis Kudla. Nel match d’esordio in Florida, il russo ha battuto in due set Diego Schwartzman.

La sfida avrà inizio sul campo 5 come quarto incontro dopo Griekspoor-Michelsen, Bublik-Arnaldi e Korda-Bautista Agut.