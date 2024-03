Quando si gioca Camila Giorgi-Swiatek: il nuovo orario dopo la sospensione, programma WTA Miami, tv, streaming

Camila Giorgi affronterà Iga Swiatek al secondo turno del torneo WTA 1000 di Miami. La tennista italiana, capace di regolare la polacca Magdalena Frech in due set all’esordio sul cemento statunitense, se la dovrà vedere contro una polacca di maggiore rango. L’azzurra sarà infatti chiamata a fronteggiare addirittura la numero 1 al mondo. Si preannuncia un ostacolo quasi improbo per la 32enne marchigiana, che dovrà vedersela con la 22enne di Varsavia, vincitrice di quattro tornei dello Slam in carriera.

La numero 108 del ranking WTA dovrà inventarsi una magia assoluta contro la fresca vincitrice del Masters 1000 di Indian Wells. In palio la qualificazione al terzo turno, da disputare contro la vincente del confronto tra Timofeeva e Noskova. Ci sono due precedenti, entrambi al secondo turno degli Australian Open: nel 2019 Giorgi si impose con uno schiacciante 6-2, 6-0; nel 2021 Swiatek giganteggiò con il punteggio di 6-2, 6-4.

L’appuntamento è per sabato 23 marzo , sarà il quarto incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 16.00. Il programam di giornata sarà aperto dal confronto tra Seyboth Wild e Fritz, poi il derby tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori (non prima delle ore 17.00) e il match tra Osaka e Svitolina (non prima delle ore 18.00). Al termine toccherà alla nostra portacolori. Ricordiamo che si tratta della nuova collocazione orario dopo la sospensione del programma dovuta alla pioggia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio di Camila Giorgi-Iga Swiatek, secondo turno del torneo WTA 1000 di Miami.La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIORGI-SWIATEK, WTA 1000 MIAMI

Sabato 23 marzo

Quarto match dalle ore 16.00 Camila Giorgi vs Iga Swiatek – Diretta tv su Sky Sport Tennis/Sky Sport Max

In precedenza, a partire dalle ore 16.00 sul Campo Centrale, si giocano Seyboth Wild-Fritz, Sinner-Vavassori (non prima delle 17.00), Osaka-Svitolina (non prima delle 18.00). Al termine toccherà a Camila Giorgi.

PROGRAMMA GIORGI-SWIATEK: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.