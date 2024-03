Musetti-Safiullin oggi in tv, ATP Miami 2024: orario, programma, streaming

Se tutto andrà secondo programmazione, sarà oggi che debutterà Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Miami. Il toscano è atteso all’incontro con il russo Roman Safiullin, giocatore particolarmente complicato da prevedere nel proprio stato di forma.

Sarà la prima volta dopo la paternità per il numero 2 azzurro, che è chiamato a uscire da un periodo sportivo particolarmente negativo prima del passaggio alla stagione sulla sua amata terra rossa. Ci sono due confronti a livello senior tra i due, anche se uno, quello del Challenger di Bergamo 2019, l’ATP non lo conteggia pur riconoscendolo. Entrambi sono andati a Safiullin: l’altro riguarda la semifinale dell’ATP di Chengdu 2023.

Il match tra Lorenzo Musetti e Roman Safiullin sarà il quarto sul Court 5 a partire dalle 16:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-SAFIULLIN, ATP MIAMI 2024 OGGI

Sabato 23 marzo

Court 5

Ore 16:00 Griekspoor (NED) [25]-Michelsen (USA) – 2° turno ATP

Non prima delle ore 17:00 Arnaldi (ITA)-Bublik (KAZ) [17] – 2° turno ATP

A seguire Korda (USA) [28]-Bautista Agut (ESP) [Q] – 2° turno ATP

A seguire Musetti (ITA) [23]-Safiullin – 2° turno ATP – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205)

A seguire Dimitrov (BUL) [11]-Tabilo (CHI) – 2° turno ATP

PROGRAMMA MUSETTI-SAFIULLIN, ATP MIAMI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport