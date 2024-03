LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: Memola cerca la grande impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Montreal in Canada, che si chiude con il programma libero della gara maschile. Si preannuncia grande spettacolo e livello altissimo con tre atleti destinatgi a combattere per l’oro, Uno, Kagiyama e Malinin e un gruppo di campioni che lotteranno per il quarto posto fra cui anche l’azzurro Nicolaj Memola, spendido sesto dopo il programma corto.

Tre fuoriclasse assoluti si sono fronteggiati a viso aperto nello short program dei Mondiali 2024 di pattinaggio artistico e al termine del primo segmento di gara sono racchiusi in meno di due punti, lasciando aperto qualsiasi discorso per la vittoria sul ghiaccio di Montreal (Canada) e dandosi appuntamento al free program che deciderà le posizioni sul podio. I tre tenori hanno scavato un margine enorme sul quarto classificato e saranno verosimilmente loro a giocarsi le medaglie. Il giapponese Shoma Uno è al comando con 107.72 punti (60.49 per la parte tecnica e 60.49 per i components). Il 26enne, a caccia del terzo titolo iridato consecutivo ma mai vittorioso durante la stagione in corso, si è lasciato alle spalle il connazionale Yuma Kagiyama (106.35, 59.89+46.46). Il 20enne, argento ai Mondiali 2021 e 2022 nonché fresco vincitore dei Four Continents, si è distinto sulle note di Believer degli Imagine Dragons.

Terzo posto per lo statunitense Ilia Malinin (105.97, 61.30+44.67): il 19enne ha rasentato il personale di 106.90 siglato in occasione delle trionfali finali del recente Grand Prix e si trova in piena lotta per il podio mondiale dopo il bronzo messo al collo nella passata edizione. Distaccatissimo lo statunitense Jason Brown (93.87). Letteralmente sprofondato il francese Adam Siao Him Fa: il due volte Campione d’Europa si è esibito per ultimo, ha commesso moltissimi errori e ha chiuso al 19mo posto con un totale di 77.49. Fantastico sesto posto per Nikolaj Memola, vicinissimo alla quarta piazza. L’azzurro ha concluso con il punteggio complessivo di 93.10 (53.38 per la parte tecnica e 39.72 per i components), in scia allo svizzero Lukas Britschgi (93.41) e allo statunitense Jason Brown (93.87). Il 20enne nativo di Monza, allenato da Olga Romanova, ha esordito in maniera brillante in una rassegna iridata assoluta, dopo il quarto posto della passata stagione tra gli juniores. Dopo il decimo posto agli ultimi Europei, l’azzurro ha interpretato al meglio la coreografia studiata da Corrado Giordani e Andrea Gilardi sulle note di Prelude No. 2 di Sergei Rachmaninov. Nel free program ci sarà la possibilità di migliorarsi e magari di scalare qualche posizione, di sicuro oggi si è visto all’opera un grande talento in grado di potersi ritagliare il proprio spazio in campo internazionale.

Gabriele Frangipani ha pagato una caduta e ha chiuso al tredicesimo posto con il punteggio di 82.63 (44.73 per la parte tecnica e 38.60 per i components), alle spalle del padrone di casa Roman Sadovsky (82.28) e dell’estone Aleksandr Selevko (84.08). Il 22enne nativo di Bolzano, allenato da Fabio Mascarello e Giulia Cotugno, ha purtroppo commesso un errore rilevante sulle note di Keeping Me Alive di Jonathan Roy ed è rimasto due punti e mezzo sotto al suo stagionale siglato alla Cup of China. Una sbavatura che ha precluso all’azzurro la possibilità di entrare nella top-10 del programma corto. Un peccato dopo l’eccellente quarto posto ottenuto due mesi fa nella rassegna continentale. Gabriele Frangipani cercherà un pronto riscatto nel programma libero, dove delizierà il pubblico sulle note di Io ci sarò di Andrea Bocelli.

Si comincia a partire dalle ore 23.00 con il primo gruppo di lavoro.