LIVE Superbike, GP Catalogna 2024 in DIRETTA: gli italiani cercano conferme tra Superpole e gara-1

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Catalogna 2024, Bulega sfida Bautista.

Nicolò Bulega, in sella alla sua Ducati Aruba.it, si è imposto nelle sessioni di prove libere della Superbike sul circuito spagnolo di Montmelò. Il debuttante del team di Borgo Panigale ha ottenuto il miglior tempo complessivo con 1’40″907 durante la seconda sessione di prove libere (FP2).

Alvaro Bautista, attuale campione del mondo, ha conquistato la seconda piazza con un tempo di 1’41″154, seguito da Toprak Razgatlioglu su Bmw con 1’41″199, tempo realizzato nella prima sessione di prove (FP1). Michael van der Mark su Bmw Motorrad si è classificato quarto, davanti alle Yamaha ufficiali di Jonathan Rea, sei volte campione del mondo, e dell’italiano Andrea Locatelli.

In settima posizione si trova Andrea Iannone del Team GoEleven, precedendo Danilo Petrucci del Barni Spark Racing Team e Sam Lowes del Elf Marc Vds Racing Team, alla guida di una Panigale V4R. Remy Gardner chiude la top ten con la sua Yamaha R1.

Data: 23/03/2024

Ore: 10.55 per la Superpole e 14.00 per gara-1.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del Gran Premio della Catalogna: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 10.55 per la Superpole mentre appuntamento alle 14.00 per Gara-1. Buon divertimento!