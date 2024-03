LIVE MotoGP, GP Portogallo 2024 in DIRETTA: FP2 e qualifiche, Bagnaia sfida Martin e Marquez per la pole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Portogallo a Portimao.

Il venerdì ci ha consegnato una Ducati a due facce: un Enea Bastianini formidabile nelle pre-qualifiche che ha messo in riga tutti e un Francesco Bagnaia ancora in difficoltà come spesso accade al venerdì. Il due volte campione del mondo si è però dichiarato soddisfatto per aver tratto delle indicazioni importanti e ha assicurato di poter essere competitivo sin da subito sul giro secco. Tra le Ducati ha mostrato dei progressi anche Marco Bezzecchi dopo un weekend difficile a Lusail: il feeling con la moto è sembrato crescere.

Anche le KTM appaiono competitive su questo circuito: non solo Brad Binder, ma anche Jack Miller può dire la sua in questo contesto. Buoni i segnali lanciati anche da Jorge Martin e soprattutto da Marc Marquez, che ha mostrato competitività nei primi tre settori, mentre gli è mancato qualcosa nella parte finale della pista. In estrema difficoltà le Honda, su tutti Luca Marini: riusciranno a risollevarsi?

Si comincia dalle 11.10.