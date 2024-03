LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2024 in DIRETTA: Guignard-Fabbri ci provano per una medaglia nel libero della danza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Montreal in Canada, che inizia con la free dance dance della gara delle coppie di danza. Si preannuncia grande spettacolo e livello altissimo con i campioni d’Europa azzurri Guignard/Fabbri che vanno a sfidare le forti coppie canadesi in casa loro. Si assegna così il terzo titolo della rassegna iridata canadese.

Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno regalato grandissimo spettacolo nella rhythm dance dei Mondiali 2024 di pattinaggio artistico, concludendo il primo segmento di gara al secondo posto con il punteggio complessivo di 87.52 (49.56 per la parte tecnica, 37.96 per i components). I due volte Campioni d’Europa, già argento iridato nella passata stagione, hanno strabiliato sulle note di un medley (“Holding Out For a Hero”, “Against All Odds”, “Holding Out For a Hero”) e hanno ritoccato il proprio stagionale di 86.80 siglato due mesi fa in occasione del trionfo continentale. Il 36enne e la 34enne sono stati davvero impeccabili sul ghiaccio di Montreal (Canada) e hanno chiuso in scia agli statunitensi Madison Chock ed Evan Bates. Gli azzurri hanno lanciato il guanto di sfida ai Campioni del Mondo in carica e hanno promesso battaglia in vista della free dance che assegnerà le medaglie. La coppia tricolore, in stagione seconda alle Finali del Grand Prix, ha tutte le carte in regola per provarci nella giornata di domani, ma dovrà anche guardarsi alle spalle, visto che gli immediati inseguitori sono molto vicini.

Charlene Guignard e Marco Fabbri sono infatti tallonati dai canadesi Piper Gilles e Paul Poirier (86.51 per i freschi vincitori del Four Continents, nonché bronzo iridato in carica) e dai britannici Lilah Fear e Lewis Gibson (84.60 per i vice campioni europei). Più distaccati gli altri canadesi Marjorie Lajoie e Zachary Lagha (82.30) e i lituani Allison Reed e Saulius Ambrulevicius (80.99). Gli altri azzurri Victoria Manni e Carlo Roethlisberger hanno chiuso al 25mo posto con il punteggio di 63.64 (34.90+28.74) e non parteciperanno alla free dance di domani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Montreal in Canada, che inizia con la free dance dance della gara delle coppie di danza: minuto dopo minuto, elemento dopo elemento, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 18.30 con il primo gruppo di lavoro. Buon divertimento!