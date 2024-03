LIVE Coppi&Bartali 2024, tappa di oggi in DIRETTA: a Forlì si decide la classifica generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima e decisiva tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2024. Quinta decisiva tappa che avrà in Forlì il luogo di partenza ed arrivo con nel mezzo 157.9 km ricchi di insidie. L’edizione della storica corsa italiana si concluderà all’interno del Velodromo Glauco Servadei con almeno una decina di partecipanti che sperano di aggiudicarsi l’evento.

Pronti, via e spazio alla salita di Rocca delle Caminate, al termine della quale si entrerà nel circuito che contraddistingue l’ultima frazione. Giro di 24.9 km da ripetere in cinque occasioni con le ascese di Polenta e Via Gualdo che potranno risultare ideale trampolino di lancio per coloro che vorranno dare uno scossone alla classifica generale.

Classifica che è guidata da Koen Bouwman (Team Visma-Lease a Bike). L’olandese non può però dormire sogni tranquilli in quanto sono ben 16 i corridori racchiusi in soli 36 secondi. Il più vicino è il giovane irlandese Archie Ryan. Il talento dell’EF Education-Easypost deve ricucire soltanto 9 secondi rispetto al leader, ed è seguito ad un secondo dal nostro Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Sogna il podio anche Davide De Pretto (Team Jayco Alula), mentre saranno chiamati ad una gara d’attacco i belgi della Lotto Dstny Silvayn Moniquet e Jenno Berckmoes.

La quinta tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali inizierà alle 11.45. Non è prevista alcuna diretta TV, mentre sarà possibile seguire lo streaming sulla pagina youtube Ciclismolive. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della frazione.