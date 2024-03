LIVE Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Queralt, Tiberi prova a rimontare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sesta tappa del Giro di Catalogna 2024, breve corsa a tappe che si svolge nella caratteristica regione della Spagna, giunta ormai alla 103ma edizione. Frazione decisamente delicata quella di oggi, la penultima di questa settimana prima del gran finale previsto a Barcellona nella giornata di domani, e che di fatto potrebbe sancire chi succederà a Primoz Roglic nell’albo d’oro della corsa.

Percorso impegnativo quello che caratterizzerà i 154,7 km che dividono Berga, località d’inizio della tappa, da Queral dove sarà posta la linea del traguardo. Saranno addirittura cinque i GPM presenti nel tracciato. Il primo, il più semplice, è il Coll de la Batallola (11.6 km al 3.2%). Successivamente gli atleti dovranno affrontare il Collet de Cal Ros (10.1 km al 4.2%), il Coll de Pradell (14.6 km a, 7%), il Collada de Sant Isidre (5 km al 8.6%), e l’ultima salita di Queralt (6 km al 7.3%). Presenti anche due traguardi intermedi a Borredà e a Berga.

Dopo la frazione di ieri, la situazione nella generale non è cambiata per nulla. In testa troviamo Tadej Pogacar: lo sloveno della UAE Emirates può vantare un margine di 2’27” su Mikel Landa (Soudal-Quick Step), e 2’55” su Aleksandr Vlasov (BORA-Hansgrohe). Il bi-vincitore del Tour de France ha il successo in ghiaccio, ma l’ambizione del classe 1998 sarà quella di provare a vincere anche quest’oggi. L’Italia punta su Antonio Tiberi: l’alfiere della Bahrain-Victorius cercherà di limitare i danni per rientrare nella top-ten della generale.

il cui via è programmato alle 12.35.