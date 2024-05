ATP Roma 2024: Francesco Passaro, dal baratro alla rimonta contro Arthur Rinderknech. Poi la sospensione per pioggia

Non termina oggi il match tra Francesco Passaro e Arthur Rinderknech. L’italiano e il francese, infatti, vengono fermati sul punteggio di 7-6(3) 5-6 a favore del transalpino, ma con il servizio a favore dell’azzurro per allungare il match al terzo. Il tutto in un’atmosfera perennemente variabile sul Pietrangeli, ma sempre di grande sostegno a favore dell’unico dei nostri giocatori capace di superare le qualificazioni per il tabellone principale degli Internazionali d’Italia.

All’atto pratico, sul Pietrangeli non succede (quasi) nulla di rilevante nel primo set. I due soli game lottati, infatti, sono il primo e il sesto, l’uno sul servizio di Passaro, l’altro su quello di Rinderknech. Si va in entrambi casi ai vantaggi, ma senza palle break a disposizione. Quando il set si fa caldo arriva la pioggia e ferma tutto, dopo più di un’ora c’è la ripresa. Al tie-break subito minibreak per il francese, con l’italiano che commette errori anche grossolani soprattutto di dritto (tremendo uno che finisce in rete sul 2-3 per il 3-3). Finisce 7-3.

il secondo parziale è a quel punto un via libera per Rinderknech, che riesce a trarre forza dal fatto di avere una maggiore abitudine a questi livelli. Trova il break nel quarto gioco, e da quel momento Passaro è sempre in difficoltà sul proprio servizio. Deve in particolare salvare una palla del 5-1 e anche un paio di match point sul 5-2, poi regala un sussulto al Pietrangeli che ha sì ombrelli aperti, ma anche il ritorno della gente precedentemente rifugiatasi chissà dove. Arriva così il controbreak a 30 sul 5-4.

Definire il transalpino non contento è poco: diventa nervoso, e contemporaneamente sale il tennis di Passaro. Arriva un altro break, ma sale anche l’intensità della pioggia: giocatori di nuovo negli spogliatoi. E, dopo due ore abbondanti di attesa, direttamente negli alberghi.