LIVE Sci alpino, Discesa Saalbach 2024 in DIRETTA: Brignone e Bassino cercano l’ultimo acuto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa femminile di Saalbach, tappa conclusiva della Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. Ultimo giorno di scuola per il circuito femminile, che chiuderà la propria stagione con la Discesa libera.

Al via di questa gara ci saranno “solamente” 21 atlete, tra cui ben quattro italiane. La spedizione azzurra è guidata da Federica Brignone, la quale proverà a riscattare il secondo posto ottenuto ieri in SuperG. Alle spalle della fuoriclasse italiana ci sono Marta Bassino, Laura Piovano e Nicol Delago, che cercano l’ultimo grande acuto di questa stagione.

La grande favorita di questa gara è senza dubbio Lara Gut-Behrami, dominatrice in lungo ed in largo di questa stagione. L’elvetica è lanciata verso la conquista di un’ulteriore sfera di cristallo. Per conquistare anche quella di Discesa, dopo quella generale, quella di Gigante e di SuperG, la svizzera dovrà resistere agli attacchi di Stephanie Venier e Cornelia Huetter, rispettivamente staccate di 68 e 72 punti.

La Discesa femminile di Saalbach inizierà alle 11.15 con la partenza del pettorale numero 1 di Alice Robinson. L’evento sarà visibile su Eurosport e Rai Sport, mentre la copertura streaming è affidata a Discovery Plus e Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della Discesa femminile di Saalbach con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!