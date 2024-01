Sport in tv oggi (sabato 6 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 6 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Abbuffata di sport invernali: la Coppa del Mondo di sci alpino regala il gigante femminile a Kranjska Gora e il gigante maschile ad Adelboden; si conclude la Tournée dei Quattro Trampolini; penultimo appuntamento con il Tour de Ski; inseguimenti a Oberhof per la Coppa del Mondo di biathlon, Europei di speed skating a Heerenveen, Coppa del Mondo di slittino a Winterberg.

Entrano nel vivo i tornei della settimana per quanto riguarda il tennis. Da non perdere il doppio impegno dell’Italia agli Europei di pallanuoto: Settebello contro la Grecia e Setterosa contro la Francia. Gli appassionati di atletica potranno divertirsi con il Cross del Campaccio, mentre gli amanti del ciclocross si gusteranno le gare di Gullegem. Consueto menu sontuoso per il calcio e i campionati nazionali di volley, basket, rugby.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 6 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 6 gennaio

00.30 TENNIS (United Cup, semifinali) – Polonia-Francia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

03.00 BASKET (NBA) – Phoenix Suns-Miami Heat (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.00 TENNIS – WTA 250 Auckland, semifinali (diretta streaming su WTA Tv)

04.00 TENNIS – WTA 500 Brisbane, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA Tv)

05.00 MOTORSPORT – Dakar, prima tappa: AlUla-Al Henakiya (sintesi su Eurosport 2, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 21.00)

06.00 TENNIS – ATP 250 Brisbane, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

07.30 TENNIS – ATP 250 Hong Kong, semifinali (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

07.30 TENNIS (United Cup, semifinali) – Australia-Germania (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

08.55 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Winterberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

09.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Bulgaria-Gran Bretagna (diretta streaming su Eurovision Sport)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kranjska Gora, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Slovacchia-Germania (diretta streaming su Eurovision Sport)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile ad Adelboden, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.25 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Winterberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

11.30 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 15 km mass start femminile in tecnica classica in Val di Fiemme (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Turchia-Repubblica Ceca (diretta streaming su Eurovision Sport)

12.25 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Oberhof (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv)

12.30 CALCIO (Serie A) – Inter-Verona (diretta streaming su DAZN)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kranjska Gora, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Romania-Serbia (diretta streaming su Eurovision Sport)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile ad Adelboden, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.45 CALCIO (FA Cup inglese, 32mi di finale) – Sunderland-Newcastle (diretta streaming su DAZN)

13.45 CICLOCROSS (Hexia Cyclocross) – Gara femminile a Gullegem (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Vicenza (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Novara-Alessandria (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Casertana (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Picerno-Virtus Francavilla (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 VELA – Mondiali ILCA 6 (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 RUGBY (Serie A) – Rugby Lyons-Rovigo (diretta streaming su DAZN)

14.00 SLITTINO NATURALE (Coppa del Mondo) – Doppio a Laas (non è prevista diretta tv/streaming)

14.05 ATLETICA – Cross del Campaccio, gara femminile (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Atletica Tv)

14.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Winterberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

14.30 SPEED SKATING – Europei a Heerenveen (diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

14.35 ATLETICA – Cross del Campaccio, gara maschile (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Atletica Tv)

14.40 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Oberhof (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv)

15.00 RUGBY (Serie A) – Emilia-Fiamme Oro (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Frosinone-Monza (diretta streaming su DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – The Sentry, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.00)

15.00 CICLOCROSS (Hexia Cyclocross) – Gara maschile a Gullegem (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.25 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 15 km mass start maschile in tecnica classica in Val di Fiemme (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play 2, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 RUGBY (Premiership inglese) – Exeter Chiefs-Northampton Saints (diretta streaming su Mola Tv)

16.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Sharks-Lions (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Grecia-Croazia (diretta streaming su Eurovision Sport)

16.05 RUGBY (Premiership inglese) – Leicester Tigers-Saracens (diretta streaming su Mola Tv)

16.15 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Rimini (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Fermana-Carrarese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-SPAL (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Benevento-Turris (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Foggia-Taranto (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Latina-Avellino (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 SALTO CON GLI SCI (Tournée dei Quattro Trampolini) – HS142 maschile a Bischofshofen, fase finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Roma (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.00 PALLANUOTO (Europei) – Georgia-Ungheria (diretta streaming su Eurovision Sport)

17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Italia-Francia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sport)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Busto Arsizio (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.45 PALLANUOTO (Europei) – Montenegro-Spagna (diretta streaming su Eurovision Sport)

18.00 CALCIO (Serie A) – Lecce-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Due partite: Civitanova-Padova, Piacenza-Milano (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Supercoppa Italiana, semifinali) – Salerno-Brixen (diretta streaming su Futsal Tv)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Arouca-Benfica (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLANUOTO (Europei) – Italia-Grecia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sport)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Olanda-Ungheria (diretta streaming su Eurovision Sport)

19.45 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Due partite: Asiago-Innsbruck, Bolzano-Valpusteria (non è prevista diretta tv/streaming)

20.15 PALLANUOTO (Europei) – Croazia-Francia (diretta streaming su Eurovision Sport)

20.30 BASKET (Serie A) – Treviso-Varese (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei) – Spagna-Israele (diretta streaming su Eurovision Sport)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Bergamo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Supercoppa Italiana, semifinali) – Erice-Pontinia (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

22.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Colorado Avalanche-Florida Partners (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.30 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Baltimore Ravens-Pittsburgh Steelers (diretta streaming su DAZN)

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30

Foto: FISI/Pentaphoto

