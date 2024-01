LIVE Atletica, Campaccio 2024 in DIRETTA: Nadia Battocletti sogna un nuovo sigillo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del Cross del Campaccio 2024, una delle grandi classiche della corsa campestre che giunge alla sua 67ma edizione. Anno nuovo per l’atletica leggera che parte con una delle gara simbolo del cross in quel di San Giorgio su Legnano (MI), appuntamento che come da tradizione coincide con la settimana dell’Epifania.

Fari puntati in casa Italia su Nadia Battocletti: la 23enne trentina, dopo il successo sulle strade di casa alla BOclassic di San Silvestro, andrà alla caccia di un altro risultato di prestigio. La classe 2000 se la dovrà vedere specialmente con le burundesi Francine Niyomukunzi e Micheline Niyomahoro, avversarie principali per Battocletti che vorrà regalare al movimento italiano un successo dopo trent’anni d’assenza. Saranno della partita anche Valentina Gemetto, Anna Arnaudo, Rebecca Lonedo, Federica Del Buono, Sara Nestola, Giovanna Selva, Elisa Bortoli.

Aspettative alte per i colori azzurri anche in campo maschile. Le carte più importanti saranno quelle di Neka Crippa e Iliass Aouani, maratoneti di spicco che si immoleranno anche nei 10 km previsti quest’oggi. I favoriti alla vigilia sono il keniano Daniel Ebenyo, l’ugandese Oscar Chelimo e i burundesi Célestin Ndikumana ed Egide Ntakarutimana. Presenti per l’Italia anche Yohannes Chiappinelli e Ala Zoghlami.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE del Cross del Campaccio 2024, il cui via della prova femminile è programmato alle 14.05, mentre la gara maschile avrà inizio mezz’ora dopo. Non perdetevi neanche un minuto del Campaccio 2024 con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

