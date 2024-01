LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oberhof 2024 in DIRETTA: Lisa Vittozzi a caccia del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Oberhof, tappa valida per la Coppa del Mondo di Biathlon. Superate le criticità della vigilia, l’appuntamento in Turingia ha offerto una sprint alquanto dispendiosa, con le francesi a dettare legge con ben 5 atlete in top ten. Sarà difficile scalfire il dominio transalpino anche nell’inseguimento, ma tra le cacciatrici figurano diverse biathlete capaci di introdursi nella lotta al podio ed al successo.

Tra queste figura la nostra Lisa Vittozzi, che partirà dalla settima posizione a poco più di trenta secondi dalla battistrada Justine Braisaz-Bouchet. Quest’ultima, leader della classifica generale, scatterà con 4 secondi di anticipo rispetto alla tedesca Franziska Preuss ed alla connazionale Sophie Chauveau, ieri al primo podio in carriera. Da tenere in considerazione per il podio anche la svedese Anna Magnusson e la norvegese Karoline Knotten. Entrambe partiranno con meno di 30 secondi di ritardo dalla vincitrice della sprint. Fa paura invece il terzetto composto dalle francesi Lou Jeanmonnot e Julia Simon, e dalla svedese Elvira Oeberg. Pronti via si formerà un trenino di cacciatrici subito alle spalle di Vittozzi.

Ricordiamo che Dorothea Wierer non ha preso parte alla spedizione azzurra in Turingia. La campionessa altoatesina vuole accrescere il suo stato di forma in vista dell’appuntamento di Anterselva e dei Mondiali di Nove Mesto. Per l’Italia, oltre Lisa Vittozzi, saranno al via anche Samuela Comola e la rientrante Michela Carrara. Le valdostane partiranno rispettivamente dal 14° e dal 29° posto. Fuori dalle prime 60 posizioni invece Beatrice Trabucchi, Rebecca Passler ed Hannah Auchentaller.

L’inseguimento femminile di Oberhof inizierà alle 14.40. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.it, NOW e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della gara. Buon divertimento e forza azzurre!

