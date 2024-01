LIVE Dakar 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Branch in testa tra le moto dopo 170 km, iniziano le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

08:15 QUAD – Al rilevamento del km 87, il brasiliano Medeiros (Taguatur Racing Team) comanda in 1:06:43 davanti all’argentino Andujar (Dragon Rally Service) in 1:07:47 e all’altro argentino Moreno Flores (Dragon) con il tempo di 1:08:36. Quarto il francese Alexandre Giroud (Yamaha Racing) in 1:10:01.

08:10 MOTO – Siamo al rilevamento del 170° km e Branch (Hero) comanda le fila della prima tappa con il crono di 1:41.46. Alle sue spalle i tre alfieri della Honda: Quintanilla (1:43:49), Schareina (1:43:56) e Brabec (1:44:13). Si fa vedere l’arancia meccanica KTM con Toby Price, quinto (1:46:02), mentre Luciano Benavides è decimo (1:49:36). In difficoltà Kevin Benavides, di cui non si hanno riferimenti cronometrici.

07:38 CAMION – Mezzi pesanti al via alle 09.33 italiane e la categoria si presenta decisamente equilibrata. Già da questa prima tappa avremo le idee più chiare.

07:37 AUTO – La categoria in questione prenderà il via alle 08.15 italiane. Fari puntati sul confronto interno al Team Prodrive Hunter tra Nasser Al-Attiyah e Sebastian Loeb. Vedremo come la truppa Audi, guidata da Mattias Ekström, Carlos Sainz Sr e da Stéphane Peterhansel saprà approfittarne.

07.36 QUAD – Primi rilevamenti arrivano per questa categoria che ha preso il via alle 6.46 italiane. Guida al km 38 Moreno Flores (Dragon) a precedere l’argentino Andujar (Dragon Rally Service) con il tempo di 29:41 e il francese Giroud (Yamaha Racing) con il crono di 29:57.

07.33 MOTO – Al rilevamento degli 87 km a comandare le fila è Ross Branch (Hero) con il crono di 54:49 a precedere il cileno Quintanilla (Honda) con il tempo di 55:54 e lo statunitense Brabec (Honda) con il tempo di 56:53. Quarto il vincitore del Prologo, Schareina (Honda) in 56:54. Non si hanno riferimenti per quanto riguarda Luciano e Kevin Benavides, vedremo nei prossimi check-point.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima tappa dell’edizione 2024 della Dakar. La Maratona del Deserto, giunta alla 46ª edizione, si terrà per la quinta volta consecutiva nel territorio dell’Arabia Saudita. Un percorso assai impegnativo dovranno affrontare i concorrenti, già a cominciare da questa frazione da Alula ad Al Henakiyah.

Parliamo di 414 km di speciale in cui i piloti dovranno essere abili a massimizzare la loro prestazione e a eccellere in termini di navigazione. Sabbia e rocce accompagneranno in questa prima frazione i partecipanti e servirà grande attenzione per tutte le trappole presenti nel corso della stage. Tra le moto il campione in carica Kevin Benavides dovrà respingere gli attacchi di tanti avversari, in sella alla KTM. In primis quelli di suo fratello Luciano, che competerà sulla Husqvarna e si è imposto nel Mondiale del rally raid l’anno passato.

Tra le auto sarà molto interessante capire come la disputa interna al Team Prodrive Hunter si svilupperà. Il saudita Nasser Al-Attiyah e il francese Sebastian Loeb rischiano di essere due galli nello stesso pollaio, finendo per avvantaggiare gli avversari. Il riferimento è all’Audi, che potrà contare sul tris d’assi formato da Mattias Ekström, Carlos Sainz Sr e da Stéphane Peterhansel.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa dell’edizione 2024 della Dakar: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizieremo i nostri aggiornamenti a partire dalle 07.30 italiane. Buon divertimento.

