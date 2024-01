LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2024 in DIRETTA: Brignone sfida Shiffrin, Bassino per rinascere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del gigante in programma a Kranjska Gora (Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Prima gara del nuovo anno solare, e si riparte da dove avevamo lasciato. Federica Brignone sfida Mikaela Shiffrin, Marta Bassino vuole rinascere in una località amica.

Shiffrin contro Brignone, è questa la sfida che in questo momento offre il Circo Bianco femminile, con il ring più equilibrato che è proprio quello tra le porte larghe. L’ultimo gigante dell’anno scorso, quello di Lienz, è stato vinto dalla statunitense, mettendo in scena una prima discesa magistrale e difendendosi egregiamente nella seconda manche dalla poderosa rimonta dell’azzurra. Pettorale di leader della generale sulle spalle di Shiffrin, quello di specialità sulla schiena di Brignone (che difende 35 punti su Lara Gut-Behrami e 80 su Mikaela). Un’altra protagonista attesa sulla Pokoren è senza dubbio l’elvetica Gut, che dopo aver esaltato nei primi due giganti stagionali ha fatto un piccolo passo indietro. Il primo gruppo di partenza è assai competitivo, con sette atlete che possono giocarsi podio e vittoria.

Allargando la visione in casa Italia c’è attesa anche per Marta Bassino, reduce da un 2023 non indimenticabile (oro mondiale a parte) e da una prima parte di stagione sotto le aspettative. A Kranjska Gora l’azzurra si è sempre trovata bene, vincendo due volte nel 2021 e salende sul podio altrettante volte, e proprio sulla Podkoren sogna di rinascere. Anche Sofia Goggia, che partirà con il pettorale n. 11, arriva a questa Epifania con buone aspettative: nel 2018 qui ha raccolto il suo ultimo podio tra le porte larghe, e oggi avvicinare la top-5 non è una chimera. Saranno nove in tutto le italiane al via, con l’obiettivo di bissare le sei qualificate di Lienz.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del gigante in programma a Kranjska Gora (Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Sesto appuntamento stagionale tra le porte larghe, in una delle discipline più competitive e spettacolari del Circo Bianco. . Prima manche in programma alle 9.30, seconda con inversione delle prime trenta alle 12.30. Buon divertimento e buon sci a tutti!

