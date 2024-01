LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2024 in DIRETTA: Odermatt contro tutti. C’è vita sul pianeta Italia?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Adelboden (Svizzera), valevole per la coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Il circo bianco, dopo la parentesi di Bormio per le discipline veloci, si trasferisce in svizzera per una delle grandi classiche di gennaio, il gigante di Adelboden, su una pista che ha fatto la storia della disciplina con i suoi pendii ripidissimi che rendono epica ogni discesa. Il discorso Coppa del Mondo, probabilmente, si è chiuso a Bormio con l’infortunio di Marco Schwarz che di fatto ha tolto l’unico rivale credibile per lo svizzero Marco Odermatt che potrà affrontare la sua cavalcata vincente senza particolari ostacoli in questa seconda parte della stagione a partire da oggi.

Il campione elvetico è l’assoluto favorito per vincere in gigante e mettere già il suo timbro definitivo su una Coppa del Mondo che ormai lo vede senza rivali. Odermatt è stato finora perfetto in gigante, trionfando nelle tre gare disputate, con il successo in Val d’Isere e la doppietta in Alta Badia. Lo svizzero ha vinto anche le ultime due gare disputate ad Adelboden e dunque andrà a caccia del tris in uno dei templi della specialità. I rivali sono sempre li stessi, partendo dallo sloveno Zan Kranjec, passando poi per il croato Filip Zubcic. Attenzione anche allo svizzero Loic Meillard, che vuole far bene davanti al proprio pubblico, e poi ad un Henrik Kristoffersen, che ha grande voglia di rivalsa dopo una prima parte di stagione decisamente deludente in gigante, visto che non è mai riuscito a salire sul podio.

Per rivedere una bandiera italiana nell’albo d’oro della gara svizzera bisogna tornare al secondo posto di Manfred Moelgg nel 2017, mentre due anni prima Stefano Gross riuscì ad imporsi in slalom. Voglia di riscatto in gigante per Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite, che cercano un bel piazzamento, magari una Top-10 come già riuscito a Giovanni Borsotti in Alta Badia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del gigante di Adelboden, valevole per la coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Prima manche alle 10.30, seconda manche alle 13.30. Buon divertimento!

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...