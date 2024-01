LIVE Italia-Francia, Europei pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA: Setterosa a caccia del bis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, Europei pallanuoto femminile, la vittoria per blindare i quarti di finale.

Dopo il largo successo del Setterosa contro l’Israele nel match di debutto con un risultato 20-11 (6-2, 7-2, 4-2, 3-5), tocca ora alla Francia. La sfida contro Israele non è mai stata in discussione con la nazionale di Carlo Silipo che domina per tre tempi su quattro. Per il Setterosa, che ha messo in mostra la solita ottima fase offensiva, un pressing asfissiante e ripartenze fulminee, conta una quaterna di Palmieri e le triplette di Marletta e Picozzi.

Oggi si torna in acqua, contro la Francia sconfitta 17-8 dalla fortissima Spagna, per un match già decisivo per la qualificazione diretta ai quarti di finale.

Match: Italia-Francia

Evento: Europei pallanuoto 2023 femminile

Data: 06/01/2024

Ore: 17.30.

Dove vederla: Rai Sport

LE CONVOCATE. Atlete: Silvia Avegno (CN Matarò), Sofia Giustini (Sabadel), Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Giuseppina Condorelli, Dafne Bettini e Veronica Gant (L’Ekipe Orizzonte).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Francia, Europei pallanuoto femminile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 17:30 circa. Buon divertimento!

