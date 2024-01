LIVE Tour de Ski 2024, 15 km Val di Fiemme in DIRETTA: Pellegrino prova a risalire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della penultima giornata del Tour de Ski 2024. Si torna in Italia per le ultime due tappe della gara a tappe più ambita e prestigiosa, oggi in Val di Fiemme andrà in scena una 15km mass start a tecnica classica, sia per gli uomini che per le donne, che potrebbe risultare decisiva prima del gran finale con l’ostica scalata del Cermis.

Le prime a scendere in pista saranno le donne, la situazione del Tour de Ski vede al momento al comando Jessie Diggins, l’americana ha ben 44 secondi di margine su Kerttu Niskanen, seguono Jonna Sundling a +0:52, Heidi Weng a +0:57 e Frida Karlsson a +0:58, tutte le altre sono staccate di oltre un minuto. La favorita per la gara odierna è sicuramente Kerttu Niskanen, la finlandese è in condizione smagliante, ha già vinto due tappe in questo Tour de Ski e in classico è sempre capace di esaltarsi, attenzione però alle sprinter pure perchè, in caso di gara tattica, potrebbero spuntarla in un’eventuale volata finale. Le redini sono comunque in mano a Jessie Diggins, l’americana è storicamente una delle più performanti sul Cermis e se oggi dovesse limitare i danni metterebbe la vittoria del Tour quasi in ghiaccio, la seconda favorita per la vittoria finale appare a questo punto Heidi Weng, la norvegese potrebbe infatti avere anche un minuto di margine sulla concorrenza nell’ultima tappa, insomma i giochi sono ancora più che aperti. In casa Italia sono due le azzurre rimaste in corsa: Caterina Ganz 27esima e Anna Comarella 32esima.

Al maschile la situazione appare decisamente più delineata, con Harald Oestberg Amundsen involato verso la vittoria finale: il norvegese prima delle ultime due tappe ha un vantaggio di 1 minuto e 39 secondi su Henrik Doennestad e su Martin Loewstroem Nyenget, attenzione al quarto posto di Hugo Lapalus a +1:41, il francese è uno dei favoriti dell’ultima tappa e le possibilità di concludere il Tour sul podio sono elevate. Federico Pellegrino, dopo aver agguantato il primo podio stagionale nella sprint di Davos, è scivolato in ottava posizione con 2’22” da recuperare sulla testa, Chicco dovrà ben figurare oggi se vorrà mantenere una posizione in top10, il Cermis, infatti, storicamente non è suo alleato. L’Italia sarà presente in gara anche con Paolo Ventura, Elia Barp, Giandomenico Salvadori in lotta per la top30, Simone Daprà, Martino Carollo e Dietmar Nockler in lotta per la top 40.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della penultima giornata del Tour de Ski 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, si partirà con le donne alle 11:30, mentre alle 15:25 toccherà agli uomini!

