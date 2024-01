LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oberhof 2024 in DIRETTA: i norvegesi sfidano Doll, gli italiani cercano la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della pursuit 12,5 km maschile di Oberhof (Germania), prova valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Dopo la sprint di ieri, quest’oggi è il turno di un’altra importante gara.

Per quanto riguarda la lotta alla vittoria, sarà quasi sicuramente Norvegia contro il tedesco Benedikt Doll. Il teutonico, che ha vinto la sprint di ieri grazie a una prova strepitosa, partirà con 2” di vantaggio su Sturla Holm Laegreid, 5” su Endre Stroemsheim e 20” su Johannes Boe e dovrà cercare di difendersi.

Oltre agli atleti appena citati, Doll dovrà prestare attenzione anche allo sloveno Jakov Fak, che partirà per quinto con 30” di ritardo, al tedesco Johannes Kuehn, sesto al via sempre con 30” di distacco, all’altro norvegese Tarjei Boe, settimo allo start con 40” da recuperare, e allo svedese Martin Ponsiluoma, ottavo a partire sempre con 40” di ritardo.

E gli italiani? Saranno in quattro al via e tutti proveranno a rimontare posizioni dopo le prestazioni non proprio brillanti di ieri. Il primo azzurro a cominciare la gara sarà Didier Bionaz, che lascerà i blocchi di partenza per 18° con un ritardo di 1’16” dal vincitore della sprint di ieri. Dopo 1’23” rispetto al primo partirà invece Lukas Hofer con il pettorale numero 21, mentre dopo 1’29” prenderà il via Tommaso Giacomel con il 25. Più indietro Elia Zeni, che inizierà la sua prova per 52° con un distacco di 2’33” nei confronti di Doll.

OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della pursuit 12,5 km maschile di Oberhof (Germania), gara valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. La prova inizierà alle ore 12:25 e noi vi diamo dunque appuntamento alle ore 12:05 per l’inizio dei nostri aggiornamenti in tempo reale.

