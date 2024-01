Sport in tv oggi (domenica 21 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 21 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli Australian Open entrano nel vivo con la disputa degli ottavi di finale. Abbuffata di sport invernali: la Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom femminile a Jasna e lo slalom maschile a Kitzbuehel, la Coppa del Mondo di biathlon regala le mass start ad Anterselva, la Coppa del Mondo di sci di fondo offre le staffette a Oberhof, proseguono le Olimpiadi Invernali Giovanili, ci sarà spazio anche per snowboard, slittino, sci freestyle.

Ultima tappa del Tour Down Under e tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Benidorm per gli appassionati di ciclismo. Avanzano la Coppa d’Africa e la Coppa d’Asia per gli amanti del grande calcio internazionale. Consueto menu molto vario per quanto riguarda i campionati di calcio, basket, volley, calcio a 5. Da non dimenticare gli Europei di pallamano maschile e i playoff della NFL di football americano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 21 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 21 gennaio

00.00 SPORT INVERNALI – Olimpiadi Invernali Giovanili (diretta streaming su Olympic Channel, Eurosport.it, Discovery+). Clicca qui per il programma completo

01.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls maschile/femminile a Val St. Come (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

01.00 TENNIS – Australian Open, ottavi di finale (diretta tv su Eurosport 1-2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN). Sinner-Khachanov (terzo match dalle ore 02.00, non prima delle ore 06.00)

01.40 CICLISMO – Tour Down Under, sesta tappa: Unley-Mount Lofty (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

02.15 FOOTBALL AMERICANO (NFL, quarti di finale) – San Francisco 49ers-Green Bay Packers (diretta streaming su DAZN)

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open India (diretta streaming su BWF Tv)

06.00 GOLF (DP World Tour) – Dubai Desert Classic, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Golf dalle ore 08.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 08.00)

08.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS102 femminile a Zao (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

08.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slalom parallelo maschile/femminile a Pamporovo, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Jasna, prima manche (diretta tv su RaiSportHD Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.30 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Vertical race femminile a Comapedrosa (diretta streaming sul canale YouTube di ISMF)

10.00 SLITTINO NATURALE (Coppa del Mondo) – Pursuit maschile e femminile a Umhausen (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

10.30 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Vertical race maschile a Comapedrosa (diretta streaming sul canale YouTube di ISMF)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Kitzbuehel, prima manche (diretta tv su RaiSportHD Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.50 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Staffetta 4×7,5 classica/libera femminile a Oberhof (diretta streaming su Rai Play 2, Eurosport.it, Discovery+)

11.00 CICLISMO – GP Castellon (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slalom parallelo maschile/femminile a Pamporovo, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.15 CALCIO (Eredivisie olandese) – Utrecht-PSV (diretta streaming su Mola Tv)

12.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Jasna, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CALCIO (Serie A) – Frosinone-Cagliari (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Fiorentina-Pomigliano (diretta streaming su DAZN)

12.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Mass start maschile ad Anterselva (diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, IBU Live Tv)

13.10 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Staffetta 4×7,5 classica/libera maschile a Oberhof (diretta streaming su Rai Play 2, Eurosport.it, Discovery+)

13.15 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile/femminile a Laax (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Kitzbuehel, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.40 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara elite femminile a Benidorm (diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+)

14.00 SNOOKER – World Grand Prix (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Getafe (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Trento-Novara (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Messina-Taranto (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Turris (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Vitesse-Feyenoord (diretta streaming su Mola Tv)

14.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Mass start femminile ad Anterselva (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Empoli-Monza (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sassuolo-Juventus (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Marocco-RDC Congo (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Sheffield United-West Ham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-San Giovanni (diretta streaming su LBF)

15.00 GOLF (PGA Tour) – The American Express, quarto giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.00)

15.10 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara elite maschile a Benidorm (diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Werder Brema (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Coppa d’Asia) – Oman-Thailandia (diretta streaming su One Football)

15.30 PALLAMANO (Europei) – Slovenia-Olanda (diretta streaming su EHF Tv)

16.00 CALCIO (Serie C) – Torres-Olbia (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 VOLLEY (Superlega) – Piacenza-Trento (diretta streaming su Volleyball World Tv)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Zakopane (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

16.15 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Bari (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Perugia-SPAL (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Sestri Elevante-Virtus Entella (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Almeria (diretta streaming su DAZN)

16.30 BASKET (Serie A) – Brindisi-Napoli (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.30 VOLLEY (Superlega) – Taranto-Monza (diretta streaming su Volleyball World Tv)

16.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Waalwijk (diretta streaming su Mola Tv)

17.00 BASKET (Serie A) – Varese-Virtus Bologna (diretta streaming su DAZN)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Quattro partite: Cuneo-Bergamo, Firenze-Trento, Novara-Busto Arsizio, Roma-Conegliano (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Augsburg (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Salernitana-Genoa (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Zambia-Tanzania (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

18.00 BASKET (Serie A) – Tortona-Venezia (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Quattro partite: Brixia-Virtus Bologna, Oxygen Roma-Campobasso, San Martino-Faenza, Schio-Venezia (diretta streaming su LBF)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Civitanova-Milano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Verona-Catania (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.00 PALLAMANO (Europei) – Svezia-Portogallo (diretta streaming su EHF Tv)

18.15 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Cremona (diretta tv su DMAX; diretta streaming su dmax.it, Eurosport.it, Discovery+, DAZN)

18.15 CALCIO A 5 (Serie A) – Sala Consilina-L84 (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Futsal Tv)

18.30 BASKET (Serie A) – Pesaro-Olimpia Milano (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Coppa d’Asia) – Kyrgyzstan-Arabia Saudita (diretta streaming su One Football)

18.30 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Fiorenzuola (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pro Sesto-Mantova (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Legnago Salus (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Pescara (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Carrarese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 VOLLEY (Superlega) – Cisterna-Padova (diretta streaming su Volleyball World Tv)

19.30 BASKET (Serie A) – Treviso-Sassari (diretta streaming su DAZN)

19.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Milano (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv)

20.15 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Nakiska, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

20.30 PALLAMANO (Europei) – Norvegia-Danimarca (diretta streaming su EHF Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lecce-Juventus (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Fermana-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Pineto-Ancona (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Juve Stabia-Giugliano (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Potenza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Casalmaggiore-Scandicci (diretta streaming su Volleyball World Tv)

21.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Sudafrica-Namibia (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

21.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Detroit Lions-Tampa Bay Buccaneers (diretta streaming su DAZN)

21.30 BASKET (NBA) – Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Foto: Lapresse