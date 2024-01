LIVE Sinner-Khachanov, Australian Open 2024 in DIRETTA: all’alba l’ottavo contro il potente russo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma completo della sfida – Il calendario completo di domenica 21 gennaio

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Jannik Sinner ed il russo Karen Khachanov, valida per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024 di tennis: a Melbourne il numero 4 ed il numero 15 del seeding si affronteranno nel terzo match dalle ore 2.00 italiane sulla Margaret Court Arena, che inizierà comunque non prima delle ore 6.00 italiane.

Ad aprire il programma sarà il match di doppio Dellacqua/Molik-Hantuchova/Li, mentre non prima delle ore 3.00 italiane si giocherà il match di singolare femminile tra la statunitense Amanda Anisimova e la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del seeding.

Si tratta del quarto confronto tra l’azzurro ed il russo: Khachanov vinse la prima sfida agli US Open 2020, quando si impose in rimonta al primo turno in 5 set, mentre Sinner vinse gli altri due, giocati entrambi nel 2021, sempre in tre set, nella semifinale del torneo di Melbourne I e poi nei sedicesimi del Masters 1000 di Miami.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Jannik Sinner ed il russo Karen Khachanov, valida per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024 di tennis: domenica 21 gennaio, il match inizierà non prima delle ore 6.00, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 05.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LaPresse